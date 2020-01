Torino capitale del Mice: a luglio la Convention Mpi

17/01/2020 14:54

La città sabauda scelta per accogliere l'appuntamento annuale dell'associazione internazionale dei meeting professional: appuntamento dal 3 al 5 luglio

Torino capitale della meeting industry 2020. E' infatti ufficiale che la città sabauda è stata scelta per ospitare – dopo Roma e Treviso – la 29esima edizione della Convention annuale del capitolo italiano dell’associazione internazionale dei meeting professional Mpi.

L’appuntamento - organizzato da Mpi Italia Chapter in partnership con VisitPiemonte e Turismo Torino e Provincia Convention Bureau - è fissato dal 3 al 5 luglio. Al fianco dei promotori, “si sta componendo una solida cabina di regia - si legge in una nota - con l’ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, i cui paesaggi patrimonio Unesco sono cornice ideale per accogliere incentive e piccoli meeting di lusso, Nh Hotel Group e Nuvola Lavazza, partner e sponsor della Convention di luglio”.

A fine gennaio la prima riunione operativa a Torino. “Siamo onorati – sottolinea Marcella Gaspardone, marketing & convention manager di Turismo Torino e Provincia – che la nostra città, Torino, si sia aggiudicata questa prestigiosa Convention alla quale parteciperanno i professionisti della meeting industry; i partecipanti avranno così l’occasione di conoscere ed apprezzare l’offerta Mice di Torino e dell’intero territorio”.

Enrico Jesu, presidente Mpi Italia 2019-2020, commenta: “Questa candidatura ci ha appassionato perché ha unito il meglio dell’impulso imprenditoriale privato con la regia delle istituzioni pubbliche, ed ha saputo coinvolgere tutta la filiera. Siamo entusiasti che quest’anno la convention sarà a Torino ed in Piemonte, perché potremo lavorare con un grande team locale, che ci ha già dato moltissimi stimoli per rendere l’evento memorabile, facendoci gustare il meglio del territorio ospitante.”

Aggiunge Luisa Piazza, direttore di VisitPiemonte: “Il Piemonte è una combinazione di arte, storia e cultura, di eccellente gastronomia e tradizione vitivinicola, di paesaggi straordinari e di una ricca offerta di attività per il tempo libero. Tutte caratteristiche molto apprezzate e tali da rendere la nostra regione una destinazione molto attrattiva, a livello nazionale ed internazionale, non solo per il turismo leisure ma anche per il settore Mice. Poter ospitare i principali esponenti della meeting industry italiana è per noi un motivo di orgoglio e lavoreremo al meglio per presentare le peculiarità e l’autenticità della nostra regione, vera e propria terra di eventi".