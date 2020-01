Una madrina speciale

17/01/2020 15:20

Celebrity Cruises sceglie Reshma Saujani per Celebrity Apex: una donna d'eccezione per una nave d'eccezione

La madrina di Celebrity Apex è un'attivista e prima figura politica indiana-statunitense, Rehsma Saujani, la fondatrice di Girls Who Code ed è autrice del best-seller internazionale "Brave, Not Perfect" , "coraggiose, non perfette", che è anche il titolo di un intervento al Ted diventato virale sul web. Girls Who Code è l'organizzazione non-profit che si batte per colmare il gender gap in campo informatico, prevalentemente maschile: a oggi la community ha coinvolto direttamente185.000 ragazze e milioni di persone con la sua eco sui media.

Dopo il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, madrina di Celebrity Edge nel 2018, Celebrity Cruises sceglie un'altra donna fuori dagli schemi per una nave fuori dagli schemi, che continua la luxury revolution nel settore delle crociere.