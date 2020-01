Aim Group International: 3.000 event experience nel 2019

23/01/2020 11:44

Complessivamente gestiti oltre 400.000 partecipanti e 410.000 camere d’hotel, in più di 90 destinazioni in tutto il mondo

Aim Group International, società specializzata in congressi, meeting e comunicazione, chiude il 2019 con risultati positivi che si riflettono nel grande numero di eventi realizzati.

I 350 esperti in event management del gruppo, basati in 11 diversi Paesi, hanno ideato e organizzato oltre 3.000 event experience per circa 400 clienti associativi e corporate, per un totale di oltre 6.000 giorni-evento. Complessivamente sono stati gestiti per questi eventi oltre 400.000 partecipanti e 410.000 camere d’hotel, in più di 90 destinazioni in tutto il mondo.

Tra i più grandi congressi realizzati nel 2019 si segnalano la Convention Lions Clubs International (Milano, 25.000 delegati); Apimondia World Congress (Montréal, 5.500 delegati con annessa fiera espositiva ApiExpo con più di 240 espositori su un’area di oltre 5.000 mq); Ean European Academy of Neurology (Oslo, quasi 7.000 delegati); Siaarti 2019 Icare (Roma, 4.000 delegati) e World Tunnel Congress (Napoli, 2.700 delegati), premiato più volte a livello internazionale (Conventa Best Event Awards e Bea World Awards).

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2019 - dichiara Gianluca Buongiorno, President Aim Group International -. Saper pensare out of the box e supportare le associazioni e i clienti aziendali a raggiungere i loro obiettivi grazie a nuovi format e strumenti di condivisione delle conoscenze, un forte coinvolgimento dei partecipanti, un’attenta attività di marketing e comunicazione degli eventi, nuove ed efficaci opportunità di sponsorizzazione sono solo alcuni dei modi con cui i nostri team sono stati capaci di realizzare gli eventi e di superare le aspettative. Non vediamo l’ora di lavorare a nuovi progetti e di ampliare ulteriormente la nostra gamma di servizi nel 2020, così da accrescere il valore aggiunto per i nostri clienti, rendendo la nostra offerta integrata ancora più completa”

Nel corso del 2019, Aim Group è stato riconfermato quale partner chiave di clienti di diverse specialità scientifiche e settori aziendali, potendo contare 30 contratti di Core-Pco con le principali associazioni internazionali, alcuni di lunga data. Inoltre, ha acquisito alcuni eventi importanti, come World Routes 2020 (Milano, 5-9 settembre 2020) - un evento di riferimento per l’industria del trasporto aereo che riunisce 5.000 partecipanti - o Second Life 50+ Expo (Bruxelles, 2020, 2021 e 2022) - una mostra per persone senior con 20.000 visitatori attesi e 300 espositori.