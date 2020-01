Eden Viaggi diversifica e lancia Appartameglio

24/01/2020 12:02

La formula unisce la libertà di un soggiorno in appartamento, alla sicurezza di viaggiare con un t.o. e alla possibilità di usufruire di servizi e comfort di una formula Club

Eden Viaggi lancia una novità in esclusiva per l’estate 2020: Appartameglio. Di cosa si tratta? Capita che a volte i viaggiatori non sappiano decidersi tra la scelta di una vacanza in totale libertà in appartamento o in un Club vacanze con la possibilità di usufruire di tutti i plus che questa soluzione mette a disposizione. Eden, per venire incontro a tutte le esigenze dei suoi clienti, lancia una novità per la primavera/estate 2020 che andrà a soddisfare una nuova tipologia di viaggiatore: chi alla libertà di un soggiorno in appartamento vuole unire anche la sicurezza di viaggiare con un tour operator e la possibilità di usufruire di servizi e comfort di una formula Club.

La nuova formula seleziona ville e appartamenti nelle località più rinomate e adatte alle famiglie, associate a servizi e strutture convenzionate. Le sistemazioni proposte possono ospitare fino a 7 persone, sono inclusi o convenzionati ristoranti, bar, noleggi, spiagge, servizi di escursione, centro assistenza, animazione e miniclub, con la garanzia di un tour operator disponibile h24.

Tra le destinazioni che rientrano nell’offerta Appartameglio: Sardegna, nelle località di Costa Rei, Porto Cervo e Stintino, Sicilia a San Vito Lo Capo e Puglia a Ugento.

“Eden Viaggi vuole ogni anno rinnovarsi e proporre ai propri clienti servizi nuovi che soddisfino le esigenze di ogni viaggiatore per garantire loro le migliori vacanze, grazie a particolari attenzioni che rendono questa esperienza unica. Per questo abbiamo pensato di lanciare Appartameglio, per offrire una soluzione esclusiva che metta a disposizione i servizi di un Club con la possibilità di vivere la vacanza in totale libertà in un appartamento", spiega Matteo Pazzaglia, product manager Eden Viaggi Italia. Le informazioni sono disponibili nel catalogo Mare Italia 2020 e Sardegna 2020.