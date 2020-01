Capri, continua il trend di crescita

24/01/2020 14:46

L'isola protagonista a Madrid in occasione di Fitur

Capri ancora una volta protagonista a Madrid in occasione di Fitur, primo importante appuntamento di promozione turistica del 2020, dove si conferma il trend di domanda internazionale interessata all’isola.

La presenza dell’Isola Azzurra, ospitata nello stand della Regione Campania, è assicurata come sempre da Federalberghi Isola di Capri che anche quest’anno incontra a Madrid gli operatori del mercato globale per anticipare quella che sarà quest’anno la proposta turistica nella Terra di Tiberio.

Dalla Spagna arriva anche la conferma che il brand Capri è sempre più rappresentativo e trainante per il turismo nazionale. Per la prossima stagione turistica si annuncia un importante calendario di eventi che sarà inaugurato il 7 maggio dalla presentazione della Cruise Collection 2020 di Chanel, appuntamento esclusivo che dopo alcune edizioni ospitate a Parigi, quest’anno sbarca proprio a Capri.

“Dai segnali raccolti in fiera ma anche da un primo bilancio delle prenotazioni per il 2020, Capri continua a mantenere il ritmo di crescita degli ultimi anni – spiega il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo –. Non potremmo chiedere di meglio ed è il frutto di politiche di promozione accorte e del prodotto di gran pregio sul quale gli operatori hanno lavorato e investito. Grandi eventi internazionali programmati da aprile a dicembre faranno da richiamo e faranno parlare dell’isola ma anche segmenti di mercato che si consolidano e puntano su Capri contribuiranno ad animare il territorio".

Aumenta la domanda per la celebrazione di matrimoni a Capri, sulla scia delle numerose occasioni che negli anni scorsi hanno portato alcuni importanti ospiti a compiere questo passo in terra caprese. Occasioni che quasi sempre si tramutano in eventi di grande richiamo per l’isola e per il fascino di location particolari dove pronunciare il fatidico si, come per esempio Villa Lysis, i Giardini di Augusto e il Belvedere di Punta Tragara che Capri mette a disposizione. Importanti quote di mercato sono favorite anche dal turismo culturale.

"Il nostro auspicio è ovviamente quello di veder crescere sempre i numeri su Capri, in misura adeguata alla ricettività autorizzata e servizi - prosegue il presidente -, ovviamente salvaguardando il nostro patrimonio naturale per il quale, è noto, abbiamo chiesto di valutare la richiesta di tutela dell’Unesco. Il nostro impegno oggi è anche quello di garantire la vivibilità dell’isola ai nostri ospiti e da questo punto di vista Federalberghi Isola di Capri negli ultimi anni ha voluto e saputo essere propositiva per aiutare gli organi preposti a trovare soluzione a problematiche che vanno dall’arrivo a Capri, alla mobilità e alla sostenibilità dell’accoglienza. E se il mercato non tradisce, è la conferma che siamo sulla strada giusta”.