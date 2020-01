Napoleon: al via le prenotazioni per l'estate

27/01/2020 09:00

Oltre all'uscita del catalogo Sardegna, l'operatore sta già distribuendo nelle agenzie di viaggio il programma dedicato alla Corsica

Il 2020 di Napoleon Tour Operator si è aperto come di consuetudine con l’uscita del catalogo Sardegna, che quest’anno è stato affiancato dall’uscita anticipata del catalogo Corsica. In distribuzione a partire da questi giorni, questo nuovo catalogo contiene più di 150 pagine completamente dedicate alla Corsica. Hotel, residence e camping village sono il cuore dell’offerta per la destinazione, selezionati lungo tutta la costa “per offrire ai nostri clienti – spiega Marco Rosselli, responsabile commerciale - un ventaglio di opportunità ampio sia per qualità che per prezzo”.

Suddiviso in 4 parti, il catalogo propone soluzioni per ogni tipo di clientela sulla costa di Porto Vecchio (Solenzara, Belvedere, Santa Giulia, Pinarello), Ajaccio (Propriano, Porto, Porticcio), Calvi (Ile Rousse, Marina di Sant’Ambrogio) e Bastia (Saint Florent, Ghisonaccia, Macinaggio, Propriano).

All’interno del catalogo si trovano diverse offerte sia per le famiglie tradizionali e con bambini, sia per coloro che considerano il proprio animale un membro della famiglia a tutti gli effetti. Sono infatti numerosissime le strutture che accettano gli animali e che dedicano spazio e servizi agli amici a 4 zampe. Sempre in evidenza anche lo sconto traghetto, che viene applicato su tutte le strutture ed è applicato anche alle tariffe tour operator disponibili prenotando con l’operatore.

“Tutte queste scontistiche ed informazioni – ricorda Rosselli - sono sempre riportate nelle comode tabelle che si trovano all’inizio dei cataloghi e che riportano le strutture con le relative promozioni”.

Inoltre, grazie all’iniziativa “L’hai ricevuto … faccelo vedere!”, Napoleon invita le agenzie ad inviare una fotografia dell’agenzia e dello staff con i suoi cataloghi, in modo da pubblicarle sui suoi canali social: “Un modo simpatico per far sapere ai vostri clienti che Napoleon è prenotabile presso le migliori agenzie di viaggi”, sottolinea il manager, che conclude ricordando che “le prenotazioni sono già aperte per tutte le destinazioni: Elba, Mare di Toscana, Sardegna e naturalmente la Corsica”.