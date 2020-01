Ryanair, bagaglio a mano sempre più caro

27/01/2020 15:15

Ancora aumenti - il 133% in più rispetto a novembre 2018 - per i colli cabin mentre rimangono gratuiti zainetti e borsette piccole





Low cost? Sì, anzi, dipende dal bagaglio con il quale si decide di viaggiare.

La compagnia aerea irlandese Ryanair dà un’altra ritoccata alle tariffe per i bagagli a mano con un rincaro del 16,7% rispetto al mese scorso. Risultato? Il 133% in più rispetto a novembre 2018, venne introdotta la nuova policy, per quanto riguarda bagagli cabin (sempre gratuiti, invece, borse e zainetti piccoli).

È stato il Corriere.it a sollevare la notizia, passata invece tra le righe in casa Ryanair, che ha risposto spiegando che tutte le tariffe sono come ovvio, riportate sul sito ufficiale e che le fasce tariffarie sono state riviste per offrire ai consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti a ogni esigenza e budget.

Ricordiamo che l’Antitrust aveva multato la compagnia proprio per la policy sui bagagli introdotta a fine 2018, ma il Tar del Lazio ha successivamente annullato la sanzione.