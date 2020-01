HOME > Notizie

Qatar Airways rafforza su Venezia

27/01/2020 17:12

L'investimento per il 2020 si traduce in una maggiore flessibilità e scelta per lo scalo veneto che, da 7 frequenze settimanali, passa a 11 voli alla settimana

Qatar Airways annuncia un potenziamento della propria presenza sull’aeroporto di Venezia Marco Polo. La compagnia continua a credere sul proprio gateway con un investimento per il 2020 che si traduce in una maggiore flessibilità e scelta per lo scalo veneto che, da 7 frequenze settimanali, passa a 11 voli alla settimana. A questo si affianca un rinnovamento degli aeromobili operativi sulle tratte, che saranno sostituiti con i Boeing 787 Dreamliner e Airbus A350/900, offrendo maggiori vantaggi per i passeggeri. Le quattro frequenze aggiuntive saranno operative dal 1° luglio 2020. Grazie a questo potenziamento e a una maggiore flessibilità garantita, aumenteranno anche le opzioni e le combinazioni di viaggio dei passeggeri. Venezia sarà sempre più connessa con il network globale di Qatar Airways, sarà infatti possibile raggiungere – tramite coincidenze favorevoli - mete prima non direttamente connesse con lo scalo come: Sydney, Canberra, Tokyo Haneda insieme a Narita, Phuket, Hanoi, Ho Chi Minh City, Bali, Yangon, Peshawar, Dhaka, Durban, Lagos e Salalah. Due nuove generazioni di aeromobili sostituiranno i precedenti Airbus A330. Dal 1° maggio 2020, i voli giornalieri in partenza dall’aeroporto di Venezia saranno operati da A350/900, mentre i Boeing 787 Dreamliner si affiancheranno dal 1° luglio iniziando a operare sulle quattro frequenze aggiuntive.



TAGS

QUESTO ARTICOLO MI FA SENTIRE