Welcome delinea la rotta per i prossimi tre anni

31/01/2020 08:58

In programma a Napoli dal 6 all’8 febbraio We Play Together – Alta Velocità, la convention annuale del network

Oltre 1000 partecipanti, si terrà a Napoli, dal 6 all’8 febbraio, We Play Together – Alta Velocità, la convention annuale di Welcome Travel. Il network riunirà nella città partenopea, che ospita la storica sede di Welcome Travel Sud, le agenzie di viaggi affiliate insieme ai principali partner commerciali per condividere risultati ottenuti e obiettivi futuri e scoprire insieme una Napoli insolita, fuori dai tradizionali circuiti turistici.

La convention, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, si terrà nella cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, fiore all’occhiello della Fondazione Fs Italiane.

“Sono orgoglioso di essere riuscito a organizzare, grazie all’instancabile lavoro della squadra Welcome Travel, la Convention 2020 del network nella mia città. Napoli – commenta l’amministratore delegato, Adriano Apicella – condivide molti dei suoi valori e delle sue peculiarità con le caratteristiche e i cardini su cui Welcome Travel poggia: il temperamento, il dinamismo, l'ospitalità, l'estro e le grandi visioni. Quest’evento corona la conclusione di un triennio di sviluppo, crescita e novità del network, che sono onorato di aver guidato in questi anni. Durante l’evento delineeremo la rotta per i prossimi 3 anni, che vedrà l’innovazione in ambito digitale, la tutela del consumatore e il valore della consulenza dei nostri agenti di viaggi, pilastri centrali per futuri successi”.

I lavori della convention si concentreranno nella giornata del 7 febbraio. Nella mattinata le agenzie assisteranno al talk show di apertura, suddiviso in tre momenti distinti. Le prime due sessioni vedranno la partecipazione del presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour, Gabriele Burgio, del direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba, e dei principali vertici delle direzioni commerciali dei due azionisti di Welcome Travel.

Sarà l’occasione per condividere con gli agenti affiliati al network i risultati raggiunti, gli sviluppi strategici e il posizionamento di Welcome Travel nell’attuale scenario di riferimento del mercato turistico italiano. I lavori della mattinata si concluderanno con la sessione dedicata, invece, al mondo dei trasporti, alla quale prenderanno parte le direzioni di player del comparto, e con l’intervento di chiusura di Adriano Apicella.

Il pomeriggio sarà dedicato al workshop formativo incentrato sulle soluzioni digitali messe a disposizione ai propri affiliati. Gli agenti avranno, inoltre, la possibilità di partecipare all’Expo: un’occasione per incontrare i rappresentanti dei principali attori dell’industria turistica italiana e conoscere le novità di prodotto e commerciali del 2020.

Agenzie protagoniste anche della cena che chiuderà i lavori, durante la quale si terrà la cerimonia di consegna dei Welcome Travel Awards, che vedrà premiati i top performer del 2019.

Per tutta la durata della Convention, gli Agenti di Viaggio avranno poi la possibilità di godere delle bellezze di una Napoli inedita, a partire proprio dalla location che ospiterà i lavori. I partecipanti raggiungeranno, infatti, Pietrarsa dal centro di Napoli a bordo di un treno storico e potranno visitare il Padiglione delle Carrozze e delle Littorine del Museo. A cornice dei lavori, nelle giornate del 6 e dell’8 febbraio, il programma della Convention prevede, inoltre, una serie di tour guidati a piedi sia lungo alcuni itinerari cittadini classici, sia alla scoperta di quelli meno battuti, ma non meno affascinanti e una cena, con sorpresa, nei ristoranti di Borgo Marinari.

A Napoli, in occasione della Convention, Welcome Travel doterà gli Agenti dell’App Welcome Travel personalizzata per l’occasione, utile per fruire al meglio dei servizi previsti e godere di tutte le informazioni utili sull’evento e sulla città. Uno strumento pratico e utile a disposizione di tutti i partecipanti all’evento.