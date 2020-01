Msc Splendida cancella le tre minicrociere da Shanghai

31/01/2020 09:17

Msc Splendida ha cancellato le tre minicrociere da Shanghai e sarà riposizionata a Singapore, porto dal quale salperà il 14 febbraio per il “Grand Voyage” di 27 notti verso Dubai.

Il cambio di itinerario è il risultato dell’attuale situazione sanitaria della Cina, colpita dal coronavirus. La compagnia sottolinea che non è stato registrato alcun caso di contagio né tra i passeggieri né tra l’equipaggio a bordo di Splendida.

"La decisione di spostare la partenza della nave da Shanghai a Singapore è stata presa nell'interesse dei nostri passeggeri e dell’equipaggio - afferma Gianni Onorato, chief executive officer di Msc Cruises - per salvaguardare la loro sicurezza e il loro benessere. Allo stesso modo, abbiamo deciso di cancellare le nostre prossime tre crociere della nave in Cina. Molte grandi compagnie aeree hanno cancellato o ridotto la frequenza dei voli verso la Cina e il ‘Grand Voyage’, una tradizione marittima che prevede lo spostamento di una nave da una parte all'altra del mondo per una nuova stagione crocieristica, è stato interamente prenotato da ospiti che arrivano dall'estero per vivere l'esperienza di un itinerario unico. Alla luce del fatto che Singapore è diventato un nuovo porto d'imbarco, abbiamo dovuto cancellare gli scali a Naha, Giappone e Hong Kong. Questo cambio ha, tuttavia, permesso all’itinerario del ‘Grand Voyage’ di arricchirsi con quattro nuovi porti: Langkawi, Penang e Kuala Lumpur in Malesia, oltre a Ho Chi Minh City in Vietnam per creare una nuova crociera, unica nel suo genere".

I passeggeri “Grand Voyage” che hanno prenotato una crociera e un volo attraverso Msc Crociere saranno automaticamente inseriti su un volo per Singapore. Coloro che invece non hanno prenotato un biglietto aereo in partenza per l'Asia tramite Msc Crociere dovranno contattare la propria compagnia aerea o l'agente di viaggi per un rimborso o l'eventuale riprotezione a Singapore.

Splendida arriverà a Singapore giovedì 13 febbraio e gli ospiti potranno salire a bordo della nave a partire dalle 18:00 (ora locale) e salperà per il Grand Voyage venerdì 14 febbraio alle 23.00 (ora locale). Le escursioni a Naha, Giappone e Hong Kong che sono state pagate in anticipo saranno annullate a seguito dell’aggiornamento del nuovo itinerario e rimborsate sul conto di bordo della nave del cliente.