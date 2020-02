Guinness Storehouse: attrazione più visitata d’Irlanda, oltre 1,7 milioni di ospiti

02/02/2020 16:18

La Guinness Storehouse conferma la sua posizione come attrazione più visitata d’Irlanda con oltre 1,7 milioni di ospiti nel 2019. Appena entrata nel suo ventesimo anno di attività, la Guinness Storehouse continua a raccogliere consensi locali, il numero dei visitatori irlandesi infatti ha visto un rapido aumento nel 2019 con una crescita record del 32%.

La notizia sui numeri raggiunti nel corso del 2019 arriva anticipando la riapertura del Gravity Bar che si terrà questa primavera, dopo l’espansione che permetterà agli ospiti di godere di una vista panoramica su Dublino ancora più estesa. Il turismo è uno dei più importanti settori economici per l’Irlanda, con un guadagno complessivo di 8,7 miliardi di euro, e 260.000 posti di lavoro.

Nel 2019 il numero maggiore di ospiti della Guinness Storehouse veniva dall’Europa, con un totale del 51%. Il numero dei visitatori provenienti dall’Europa Continentale è aumentato su base annua da Paesi cone l’Italia (+19%), la Francia (+7%) e la Germania (+3%). Ottimi risultati anche per l’America, con oltre il 25% dei visitatoti della Guinness Storehouse provenienti dagli Usa.

Commentando i numeri delle visite, Paul Carty, managing director della Guinness Storehouse, ha detto: “Il 2019 è stato un altro anno di successo per la Guinness Storehouse. Abbiamo iniziato con la celebrazione di una tappa fondamentale della nostra storia, il nostro ventimilionesimo visitatore; abbiamo introdotto il Guinness Storehouse Seafest, un festival di tre mesi dedicato alle specialità di pesce irlandesi famose in tutto il mondo in abbinamento con l’iconica birra Guinness; abbiamo celebrato l’International Stout Festival, San Patrizio e tanto altro ancora. Siamo orgogliosi del successo riscosso dalla Guinness Storehouse in questi 20 anni e dell’impegno del team e di tutte quelle persone che lavorano per promuovere Dublino e l’Irlanda come una metà turistica riconosciuta in tutto il mondo”.

Nell'anno appena passato la Guinness Storehouse ha servito più di 1,1 milioni di pinte di Guinness, 450.000 esperti spillatori di Guinness sono stati certificati, 50.000 persone hanno stampato il loro selfie sull’iconica stout bianca e nera. Più di 48.000 bistecche e stufati alla Guinness sono stati serviti, quasi 50.000 persone hanno assaggiato le ostriche in abbinamento con la Giunness.

Niamh Kinsella, direttore di Turismo Irlandese in Italia, ha affermato: “Siamo entusiasti dei risultati raggiunti da una delle attrazioni preferite dagli italiani. Guinness, per il mercato italiano, è un vero e proprio simbolo e con la riapertura del Gravity Bar, siamo certi che i visitatori apprezzeranno ancora di più l’esperienza e avranno un ulteriore motivo per visitare il nostro Paese. Dal 2015, per la prima volta, dopo anni di continui aumenti a doppia cifra, nel 2019, gli arrivi in Irlanda dall’Italia hanno segnato un andamento simile a quello dell’anno precedente: anche alla luce di questo indicatore, quindi, l’importante incremento dei flussi italiani registrato dalla Guinness Storehouse rappresenta un doppio successo”.

La head of attractions di Fáilte Ireland, Mary Stack, ha sottolineato come la Guinness Storehouse sia "un’attrazione riconosciuta in tutto il mondo che ha continuato ad evolversi per incontrare le necessità e i gusti sempre in cambiamento dei visitatori stranieri. Quest’attitudine si riflette nel fatto che il numero dei visitatori è significativamente aumentato negli ultimi anni. Attrazioni come la Guinness Storehouse, così coinvolgenti e moderne, sono fondamentali per garantire che l’Irlanda resti competitiva nell’attrarre visitatori da tutto il mondo”.

Guinness Storehouse racconta la storia di uno dei brand più iconici dell’Irlanda, Guinness. I visitatori, dall’Irlanda e non, scopriranno cosa ci vuole per fare ogni singola pinta, impareranno la storia del brand che si estende per oltre 250 anni e le sue pubblicità e faranno un’esperienza gustativa unica. L’esperienza si realizza trai i 7 piani del birrificio, tra cui il clou per molti ospiti, il famoso Gravity Bar, dove i visitatori potranno godersi una vista panoramica su Dublino.

Da quando ha aperto le sue porte al pubblico nel 2000, la Guinness Storehouse ha dato un contributo significativo al settore turistico ed economico irlandese. Situata nel cuore del St. James’s Gate a Dublino, è nata dall’ambizioso piano di costruire una nuova ‘Home of Guinness’ tramite una riqualificazione da 42 milioni di euro di un impianto di fermetazione Guinness di 113 anni. Gli anni più recenti hanno visto la Guinness Storehouse annunciare il progetto di raddoppiare l’estensione del Gravity Bar, aprire una nuova esperienza culinaria, Guinness and Food, e introdurre un’esibizione che racconta le pubblicità fatte dalla Guinness negli anni.