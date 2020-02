Kenya Airways festeggia il suo 43° compleanno

04/02/2020 16:10

La compagnia lancia una campagna speciale per volare in Kenya e verso oltre 50 destinazioni

Kenya Airways, compagnia di bandiera nazionale del Kenya e membro SkyTeam, celebra il suo 43° compleanno lanciando una campagna speciale Birthday Bonanza che prevede sconti fino al 43% e tariffe speciali in economy e business class per volare in Kenya e verso oltre 50 destinazioni del suo network: da Roma per Nairobi, Malindi, Mombasa, e per esempio verso Antananarivo, Seychelles, Mauritius, Zanzibar e Johannesburg.

L’offerta è valida per viaggiare dal 1° febbraio al 30 novembre 2020 ed esclude il periodo di viaggi tra il 1° luglio e il 10 settembre. I passeggeri possono approfittare dell’opportunità prenotando dal 31 gennaio al 7 febbraio 2020.

Kenya Airways opera voli Roma - Nairobi 4 volte la settimana il lunedì, martedì, giovedì e sabato e Nairobi - Roma via Ginevra il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. L'aeromobile Dreamliner offre un totale di 234 posti, di cui 30 in business class “Premier World” e 204 in economy class.

Voli in connessione da Roma Fiumicino via Nairobi in Africa dell’Est e Oceano Indiano; oltre a queste destinazioni in coincidenza da Roma, Kenya Airways offre inoltre un ampio network di voli domestici in Africa verso 43 destinazioni.

È possibile aggiungere i voli da 16 aeroporti italiani con Alitalia via Roma Fiumicino: Milano, Bergamo, Venezia, Verona, Trieste, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia, Napoli, Catania e Palermo. È possibile inoltre aggiungere i treni di Trenitalia da 13 stazioni ferroviarie con Trenitalia via Roma Fiumicino.

I passeggeri che volano in economy class di Kenya Airways possono scegliere sui voli di lungo raggio l’opzione economy Comfort, un’area di viaggio che si trova sulle prime tre file della cabina di economica, dotata di nuove poltrone studiate appositamente per migliorare il comfort e l’esperienza dei clienti: maggiore spazio tra i sedili +8 cm in più rispetto al normale sedile in classe economica, la cui distanza attualmente misura oltre 81 centimetri, una cappelliera dedicata per i bagagli a mano, l’accesso più rapido all’uscita dato che sono situati nella parte anteriore della cabina e vantaggi extra a bordo che includono un comfort kit e cuscini speciali gratuiti. I posti di economy Comfort possono essere acquistati sul sito kenya-airways.com con un piccolo supplemento di Usd 80 a tratta a persona se prenotati fino a due mesi prima della partenza in anticipo o di Usd 100 a tratta a persona se prenotati al di sotto dei due mesi dalla data partenza.