Chia Laguna si presenta con il nuovo design ispirato alla natura

05/02/2020 16:01

Il gruppo Italian Hospitality affida il rinnovamento della struttura in Sardegna all'architetto Marco Piva







Il gruppo Italian Hospitality Collection inaugura la nuova stagione all’insegna del rinnovamento. Chia Laguna, resort adagiato sulla costa della Sardegna sud occidentale, riapre in aprile con uno dei suoi quattro hotel, il Village, completamente nuovo. La struttura avrà le 240 camere ridisegnate dallo Studio Marco Piva Milano: un design ispirato alla natura che crea ambienti più accoglienti e luminosi, in uno stile mediterraneo contemporaneo per vivere una vacanza ancora più ispirata al mare d’Italia.

Per l’Hotel Village gli architetti si sono ispirati alle nuances del territorio: il rosa della sabbia con i piccoli coralli sulla riva e le sfumature dei fenicotteri che popolano la laguna; le numerose sfumature di azzurro del mare e del cielo e i toni di verde della macchia mediterranea tipica dell’isola. L’ hotel è a un passo da tutti i servizi del resort: dalla piscina al miniclub, dai ristoranti alla Spa, in comune con Hotel Laguna, Spazio Oasi e Hotel Baia, che compongono l’offerta di ospitalità del Chia Laguna.



“Il nostro Hotel Village è la novità per il 2020 al Chia Laguna e per questo progetto abbiamo scelto un partner d’eccezione come lo Studio Marco Piva di Milano che ha saputo dare alle nuove camere una eleganza e uno stile mediterraneo, ispirato ai colori di Chia e alle linee pure ed essenziali del mare e della spiaggia - commenta Marcello Cicalò, direttore s&m e direttore operativo di Italian Hospitality Collection - “Oltre alla Sardegna, prevediamo per quest’anno anche altri investimenti che riguarderanno le strutture toscane in cui, ad oggi, sono al vaglio importanti interventi di restyling delle camere e delle Spa. Continua Cicalò – “Celebrare la bellezza dei luoghi e dell’ospitalità made in Italy è al centro del nostro mondo”.



“Chia Laguna è da sempre un punto di riferimento per la vacanza al mare, riuscendo a coniugare sport, relax, divertimento e benessere, con un forte accento sulla famiglia - spiega Francesco Ascani, general manager Chia Laguna -“Ed è proprio pensando alle famiglie che è stato concepito il restyling dell’Hotel Village che dal prossimo 22 aprile offrirà spazi completamente rinnovati oltre ai tanti servizi dedicati ai piccoli ospiti del resort come il kids club diviso per fasce d’età, dai 3 ai 17 anni, le Academy di calcio, con coach autorizzati e leggende del calcio inglese e italiano, il ristorante bimbi, gli show serali e le mille attività pensate appositamente per i bambini”.



"Con il nuovo concept design dell’Hotel Village di fatto abbiamo voluto dare un senso di continuità senza stravolgimenti – sottolinea l’architetto Marco Piva -“L’uso del colore è uno dei tratti principali alla base del restyling. I colori caratterizzano gli ambienti, così come i mobili e gli accessori. Attraverso "ombre colorate" sui muri, infatti, abbiamo creato diverse personalità nelle camere: la stanza blu per la tranquillità, la verde per l’armonia, la rosa per la fiducia. Tutti concetti chiave che racchiudono l’essenza di una vacanza in famiglia. Questa semplice azione ha consentito anche di creare uno sfondo per mobili e oggetti che, a volte, sembra "volino" nella stanza. Il nuovo design dei mobili è trasversale e strategico. Abbiamo cercato di ottimizzare forme, colori, materiali e dimensioni di ogni oggetto, considerandone la posizione e la destinazione, al fine di proporre arredi contemporanei ma senza tempo.”