In Piemonte torna "Notte Rossa Barbera"

08/02/2020 15:30

L’evento per far riscoprire, in chiave "pop" e moderna, l'autentica "piola" piemontese e la tradizione della "merenda sinoira"

Sabato 7 marzo torna in Piemonte "Notte rossa Barbera", l’evento per far riscoprire, in chiave "pop" e moderna, l'autentica "piola" piemontese e la tradizione della "merenda sinoira", il classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione contadina e poi esteso alla città, antesignano dell'odierno "apericena".

Organizzata in occasione del progetto "Sotto il cielo di Fred" (storico contest musicale in omaggio a Fred Buscaglione, che si concluderà come ogni anno con la consegna del Premio Buscaglione al miglior gruppo o cantante emergente), la sesta edizione di "Notte Rossa Barbera" coinvolgerà 45 "piole" del territorio piemontese (da Torino ad Alba e Bra fino a coinvolgere, per la prima volta quest’anno, anche Asti e Nizza Monferrato) e 7 tra i principali produttori di Barbera del territorio, il vitigno forse più rappresentativo della tradizione contadina, che proporranno in degustazione le loro migliori etichette.

Durante la cena del 7 marzo, le piole offriranno uno speciale "Menù Buscaglione" realizzato ad hoc per la serata, con i piatti più significativi della tradizione gastronomica sabauda, a un prezzo popolare (15 euro).

Non solo cibo e vino, ma anche musica e intrattenimento: ogni piola ospiterà infatti due concerti dal vivo di altrettanti gruppi emergenti, in una maratona musicale itinerante che coinvolgerà più di 40 giovani artisti in arrivo da tutta la Penisola, selezionati fra i 480 iscritti al Premio Buscaglione.

Tra un vitello tonnato, un piatto di acciughe al bagnet verd, uno di agnolotti del plin e un quartino di Barbera, Notte Rossa Barbera vuole essere una "sagra diffusa" per far riscoprire luoghi, sapori e tradizioni del Piemonte più autentico a un pubblico di ogni età, a cominciare dai più giovani, e, nello stesso tempo offrire un'opportunità ai giovani cantanti e musicisti emergenti in un connubio tra cucina, musica e cultura e in un'atmosfera di convivialità, condivisione e degustazioni di sapori.