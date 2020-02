Presstour incentiva le vendite

05/02/2020 18:22

Promo Puzzle è la nuova iniziativa commerciale rivolta alle agenzie che punta a stimolare le vendite e a sostenere lo sviluppo del prodotto del tour operator

Presstour allarga la propria programmazione di lungo raggio attraverso nuovi Explora Club, Exploratour e Hotel Presselected. Con l’occasione viene lanciata una nuova iniziativa commerciale rivolta alla distribuzione che punta a stimolare le vendite e la fidelizzazione delle agenzie sulla programmazione con volato di linea del tour operator.

Infatti, con l’inizio di febbraio e fino alla metà di marzo, le agenzie di viaggio potranno cimentarsi

con la Promo Puzzle, una promozione capace di erogare una over superiore ai 3.000 €. Per poter raggiungere questo traguardo, le agenzie dovranno realizzare 7 diverse pratiche di linea,

una per ogni area di mondo in cui è stata idealmente suddivisa la programmazione Presstour

(Caraibi, Africa, Oceano Indiano ed emirati, Nord America, Centro e Sud America, Oriente, Oceania) con partenze fino al 31 dicembre 2020. I vantaggi economici partono dalla prima pratica per poi crescere progressivamente all’aumentare delle destinazioni su cui vengono confermate le pratiche.

Ogni conferma dovrà necessariamente prevedere la sottoscrizione di una assicurazione facoltativa

commissionabile. Angela Zennaro, responsabile vendite Press & Swan: “L’obiettivo della Promo Puzzle è quello di sostenere l’ulteriore sviluppo del prodotto Presstour che, nel corso di questo primo trimestre della stagione invernale, ha mostrato un ottimo trend di vendita sia per quanto concerne il pacchettizzato sia per le soluzioni costruite direttamente dalle agenzie sui nostri sistemi di teleprenotazione. Confidiamo pertanto in un ulteriore incremento dei volumi e siamo sicuri che gli investimenti che stiamo portando avanti in termini di allargamento del portfolio prodotti, apertura di nuove destinazioni ed incremento di risorse presenti al booking, possa rafforzare ulteriormente i rapporti con i nostri partner distributivi".