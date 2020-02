Nasce "Spicchi di Mondo by Australian Travel"

07/02/2020 17:40

Australian Travel, operatore specializzato da 25 anni in Oceania e Oriente, cambia denominazione per evidenziare una programmazione più ricca di quella che suggeriva il precedente brand

E’ passato un quarto di secolo da quando Australian Travel ha esordito sul mercato turistico nazionale. Sono stati 25 anni in cui l’operator ha consolidato il traffico di passeggeri sull’Oceania e l’Oriente.

Oggi l'operatore cambia la propria denominazione al fine di evidenziare ed enfatizzare una programmazione ben più ricca di quella che, per molti agenti, è stata per anni identificata come mono prodotto: Oceania.

«Negli anni ci siamo specializzati e abbiamo approfondito le proposte, allargando la programmazione “long haul” - spiega Agatino Falco, owner - che oggi spazia dalla Thailandia al Giappone, con il catalogo Oriente e il monografico Giappone, dall’Oceano Pacifico, con l’opuscolo dedicato, passando per gli Stati Uniti, ad Australia e Nuova Zelanda fino ad una programmazione dedicata ai paesi che si affacciano tra il Golfo Persico ed il Mar Arabico, Eau. Consci di questa nostra nuova capacità di coprire una parte importante del mondo del turismo, la proprietà, sollecitata dallo staff interno e commerciale, ha deciso di affrontare il 2020 con un nuovo nome “Spicchi di Mondo by Australian Travel”. Non si tratta di una novità per l’operatore, ma dell’enfatizzazione di un marchio riconosciuto, apprezzato e sempre appartenuto all’azienda".

E’ stato un passaggio meditato ma obbligato, ha dichiarato Falco, dettato da diversi fattori. "In primis i nostri agenti commerciali sul territorio hanno verificato che molte agenzie ci associavano esclusivamente al prodotto Australia, non considerando, così, la programmazione ulteriore ed ampia dell’operatore - prosegue Falco – poi, visti i numeri in crescita su Thailandia, Malesia, Giappone abbiamo ritenuto che, mantenendo fede alla nostra filosofia aziendale di essere specialisti dei prodotti che proponiamo, il nuovo marchio potesse dare maggior enfasi e visibilità sul mercato. Infine programmare paesi stupendi, ricchi di storia e culture particolarmente suggestive, fa sì

che ogni angolo del globo possa essere integrato nei nostri prodotti proprio come tanti “Spicchi di Mondo”. Nell 1996 il tour operator ha iniziato un percorso basato sulla proposta di viaggi su misura che continua, ancor oggi, con la stessa filosofia e lungimiranza: "Siamo una realtà che si confronta con una nicchia di agenzie - continua Falco - ma in forte sviluppo e vogliamo restare tale per poter continuare ad offrire quella consulenza e supporto alla vendita che gli agenti riscontrano in noi

fin dal primo contatto telefonico, con celerità, attenzione, problem solving ed efficacia operativa in termini di prontezza e accuratezza delle proposte. Una doppia soddisfazione per chi ci ha dato fiducia e si è sentito premiato".