Geo Travel Network: nuovo consulente per Lombardia e Svizzera

10/02/2020 10:26

La new entry finalizzata allo sviluppo di un’area fondamentale come quella lombarda, in cui la rete conta oltre 250 agenzie

Luca Garioni entra in Geo come nuovo consulente Lombardia e Svizzera. Nato a Codogno (Lo) nel 1981, al suo attivo una laurea in Scienze Turistiche e un’esperienza quindicennale nel turismo presso tour operator come Marcelletti.

“Ringrazio la direzione e lo staff per avermi accolto e dato la possibilità di rappresentare il mondo Geo. Mi metto a disposizione delle agenzie per trasmettere tutte le potenzialità e i servizi che il network propone per aiutarle a crescere", ha commentato.

Dal canto suo Andrea Cerri, responsabile rete consulenti, afferma: "Ho voluto personalmente che Luca entrasse nella squadra Geo, per lo sviluppo di un’area fondamentale come quella lombarda, in cui contiamo oltre 250 agenzie”.

L’inserimento del nuovo consulente, già conosciuto dalle agenzie della zona, va nella direzione dell’ulteriore rafforzamento della struttura commerciale e del miglioramento costante dell’assistenza alle affiliate Geo.