Toti-Liguria: investire sulla comunicazione non è mai abbastanza

10/02/2020 16:43

"Abbiamo valorizzato il nostro territorio solo al 50% e dobbiamo ancora comunicare che la regione non è solo mare", dice il governatore - di Annarosa Toso

Alla Bit il consueto incontro con la stampa per fare un bilancio dell'anno passato e annunciare il futuro. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha affermato che investire sulla comunicazione non è mai abbastanza. "Stiamo raccogliendo i frutti, in una stagione dove la Liguria ha pagato un prezzo pesante a partire dalla caduta del ponte Morandi. Mi criticano perché spendiamo troppo, ma non è mai abbastanza per comunicare la realtà delle cose. Non nascondo che ne abbiamo passate, ma dobbiamo essere ottimisti guardando al futuro. Abbiamo valorizzato il nostro territorio solo al 50% e dobbiamo ancora comunicare che la Liguria non è solo mare, ma vanta un entroterra bello e sostenibile". Non sono mancati i ringraziamenti per Enit, presente Giorgio Palmucci e il governo nella persona del sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi.

Annarosa Toso