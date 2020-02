Valtur torna a Ostuni

11/02/2020 14:08

Tra le novità del 2020 la località pugliese, che lo ha visto nascere. Tra le mosse anche il lancio della nuova linea di prodotto Escape

Ostuni. Valtur torna a casa, nel senso che, tra le novità del 2020, ci sarà (molto probabilmente) la località pugliese, che lo ha visto nascere, fare il suo ritorno in programmazione. La struttura è il Rosa Marina Resort (già Nicolaus Club, ndr) che ora passa sotto il brand Valtur. Lo ha detto con una certa emozione Isabella Candelori, direttore vendite Gruppo Nicolaus, ieri, durante la conferenza stampa in Bit, visto che lei nella "vecchia" Valtur ci ha lavorato per diversi anni. Un ritorno importante cui si affiancano le altre novità dell'estate che vedono in Grecia, Creta, "con una struttura a 5 stelle, importante a livello alberghiero, adatta per le famiglie, è il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach, già apprezzato in passato dalla clientela del gruppo".

In Sardegna "il portafoglio si arricchisce del Valtur Sardegna Tirreno Resort 4* poco conosciuto dal mercato italiano, in quanto presente nel portafoglio Thomas Cook, è più venduto sui mercati esteri, si tratta di un vero e proprio villaggio", commenta la manager. Restando sempre in Italia, in Calabria la novità è il Valtur Calabria Il Cormorano Resort 4*, ex Nicolaus Club, è un prodotto no complain - spiega Candelori -. Passa da Nicolaus Club a Valtur, è stata la struttura a voler sposare questo progetto, facendo dei lavori importanti".

Per quanto riguarda la Tunisia fa il suo ingresso in programmazione il Valtur Hammamet Marillia 4*.

Le novità di Valtur prevedono anche la linea di prodotto Valtur Escape. Al suo interno saranno presenti solo location particolari, raffinate, resort con un numero limitato di camere (al di sotto delle 50). La filosofia sottesa è tutta racchiusa nel nome, Escape, cioè fuga. "Ad oggi vi sono due strutture - spiega Gaetano Stea, alla guida della divisione prodotto del gruppo -, una alle Maldive e l'altra a Zanzibar, sono resort di categoria superiore, 5 stelle, dove viene riservata una attenzione al relax, alla privacy dell'ospite. Sono strutture piccole, dove il cliente viene conosciuto per nome". Tra le loro caratteristiche il fatto di essere dotate sempre di centro benessere.

Stefania Vicini