MySunSea: "Il nostro prodotto basato sul trasporto via mare"

12/02/2020 17:00

L'amministratore unico del t.o, Rosita Angelini, spiega come ha pianificato la programmazione, vista la carenza di volato

“E’ una notizia che va a colpire l’intero comparto turistico, sia inbound che outgoing”. E’ il primo commento di Rosita Angelini, amministratore unico di MySunSea, tour operator specializzato sul prodotto Sardegna, alla notizia della chiusura di Air Italy. “

“Il trasporto aereo in Italia non versa in buone condizioni, lo sappiamo, e questa mancanza annunciata accresce i problemi, soprattutto per la Sardegna che, ora più che mai, resta isolata – prosegue la manager -. Per quel che ci riguarda, in termini operativi, questo non ci tocca, poiché già da tempo abbiamo dovuto adattare la nostra programmazione facendo di necessità virtù”.

Che cosa intende, Angelini lo spiega subito con questa premessa: “Pianificare i soggiorni delle nostre proposte in Sardegna, basate su appartamenti e residence, qualche hotel, case vacanza, utilizzando il trasporto aereo era diventato impossibile: questo a causa della poca flessibilità, tariffe eccessive, poca disponibilità a venire incontro ai tour operator e alle loro esigenze da parte delle compagnie aeree”.

Per quanto riguarda, poi, le low cost, “per molto tempo ai tour operator era impedito virtualmente l’accesso ai posti, per cui con le restrizioni dei biglietti e delle tariffe, è risultato praticamente impossibile accedere ai loro collegamenti. Quindi abbiamo resettato la programmazione Sardegna di MySunSea, basandola esclusivamente sul trasporto via mare, che ha risolto ogni problema di schedule e timing a vantaggio del passeggero, in termini di costi e affidabilità”.