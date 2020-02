Friuli, 10 comuni per un progetto congiunto

14/02/2020 11:50

Un'associazione di scopo per il progetto "Mar e Tiaris"





Il progetto “Mar e Tiaris” mette insieme 10 comuni (Grado capofila) e quasi 80 partner totali per la creazione di un’associazione di scopo in Friuli Venezia Giulia.

Un territorio di 313 chilometri quadrati, compresi 90 chilometri quadrati di laguna, per un totale di circa 54mila abitanti che si propone fra itinerari ciclopedonali, ristrutturazioni di immobili atti a supportare i flussi turistici e la creazione di una vera e propria sinergia tra varie amministrazioni.

L’obiettivo del piano è quello di guidare su tracciati specifici quanti raggiungono l’intera zona, rendendola fruibile a turisti e visitatori. Cinque i percorsi previsti comprese le ‘vie lente’, utili per far conoscere l’anima più intima del territorio.

“La strategia ‘Mar e Tiaris’ è il frutto di un lavoro che Grado ha portato avanti come Comune leader, mettendo assieme 9 amministrazioni e 77 partners. Il segreto – precisa il sindaco di Grado, Dario Raugna - di questo successo sta nella coesione territoriale. Grado diventerà il motore di una dinamica che coinvolgerà tutti”.