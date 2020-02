Portale Sardegna, la vicenda Air Italy conseguenza di una mancata evoluzione

13/02/2020 15:17

Secondo Massimiliano Cossu, ad del tour operator, i collegamenti sono stati erroneamente visti come un diritto acquisito anziché come una infrastruttura da sviluppare





Anche Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna, esprime la propria opinione sulla liquidazione di Air Italy.

“Alisarda - ha detto - era nata per coprire la destinazione Sardegna, un'infrastruttura fondamentale a cui doveva seguire un'attività strutturale affinché l'isola potesse diventare una vera destinazione turistica in grado di permettersi una compagnia aerea in grado di coprire varie destinazioni in tutte le stagioni. Tutto questo non è avvenuto. Il collegamento aereo è stato sempre visto come un diritto acquisito anziché come una infrastruttura strumentale allo sviluppo turistico della Sardegna, ed è ora evidente che la liquidazione di Air Italy è la conseguenza di una mancata evoluzione del nostro turismo. Il problema è tutto qua; tutto il resto sono le conseguenze di questa situazione compreso, a mio parere, il disperato tentativo di puntare al lungo raggio che evidentemente non ha portato le sorti sperate”.