Unique Paradise, trend a segno più per 2020

17/02/2020 08:56

Le prenotazioni per lo Sri Lanka sono aumentate del 20% e anche le Maldive stanno registrando un andamento positivo. Cambiamenti positivi per i visti

“Il 2020 è iniziato molto bene, le prenotazioni per lo Sri Lanka rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono aumentate del 20%". A parlare è Yoga Kathamuthu, managing director e ceo di Unique Paradise Italia, che aggiunge: "Anche le Maldive stanno registrando un trend positivo. Solo per citare alcuni esempi, per quanto riguarda i Villa Resorts (Maldive) ad oggi per l’anno in corso abbiamo realizzato quasi 1.200 room night e le previsioni per i mesi a venire sono molto buone".

Secondo il manager la "politica della Ebo (Early bird offer – prenota prima) ripaga sicuramente e gran parte della clientela italiana si sta abituando a prenotare con anticipo per usufruire di offerte e sconti. Anche per il Palm Beach Island Resort (Maldive) ci aspettiamo dei buoni riscontri, la nuova Flash offer (pacchetto di 7 notti incluso l’idrovolante) ha un costo molto competitivo e siamo certi che arriveranno molte richieste di prenotazioni”.

Anche per lo Sri Lanka "si prevedono dei bei numeri; il Paese si è completamente ripreso, dopo l’attacco della scorsa Pasqua, il mercato risponde bene ai nuovi tour della programmazione estiva. Un’altra notizia positiva arriva anche dal governo del Paese. Il 13 febbraio è stato approvato a tutti gli effetti il prolungamento per il rilascio gratuito del visto d’ingresso. Il provvedimento era entrato in vigore lo scorso anno e precisamente il 1 agosto 2019 e aveva una durata di sei mesi: si trattava di un progetto pilota secondo il quale ai cittadini di 48 Paesi, tra cui l’Italia, si concedeva il visto turistico gratuitamente. Da ieri, per i 48 Paesi in questione, si potrà continuare ad ottenere il visto turistico gratuito fino al 30 aprile 2020".

Unique Paradise Italia è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato italiano: “Siamo sempre più convinti che un servizio personalizzato, una grande attenzione al cliente e una buona politica commerciale siano ancora vincenti in questo settore”.