19/02/2020 14:12

Anche questa volta, la promozione permette all’agente di viaggi e al cliente finale di usufruire di sconti a partire dal 20 febbraio fino al 14 marzo

Eden Viaggi torna con la campagna “Anticipa l’estate”. Anche questa volta la promozione permette all’agente di viaggi e al cliente finale di usufruire di sconti a partire dal 20 febbraio fino al 14 marzo. La meccanica rimane la stessa della precedente sui brand Eden Viaggi, Eden Village, Ciao Club e Margò, con la possibilità di poterla abbinare alla formula “Prezzo chiaro”, che permette di bloccare il prezzo della vacanza senza sorprese finali.

Questa volta gli sconti proposti sono per il cliente uno sconto di 40 euro a persona sul totale della pratica, mentre per l’agente di viaggi un incentivo di 25 euro sul prossimo pacchetto, valido per i brand Eden Viaggi, Eden Village e Ciao Club, mentre per i pacchetti Margò lo sconto previsto è di 50 euro sul totale della pratica per il cliente finale e di 25 sulla prossima vacanza dell’agente di viaggi, che può diventare 35 euro se nella vendita del pacchetto al cliente finale si aggiunge il superpotere Eat Around di Margò (promozione non valida sulle destinazioni Sharm e Marsa Alam).

Come nella prima edizione della campagna, gli sconti saranno applicabili per le partenze dall'1 maggio al 31 ottobre, non solo per i pacchetti volo+soggiorno in tutto il mondo, ma anche su pratiche solo soggiorno, traghetti, voli di linea o charter e la nuova formula Appartameglio.

Gli agenti di viaggi anche in questo caso potranno usufruire di altri vantaggi previsti dalla campagna, tra cui la possibilità di cumulare lo sconto con i punti Melaviaggio e le offerte agenti usufruibili fino al 31 marzo 2021.