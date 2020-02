Visitatori in aumento in Sicilia per il Carnevale

19/02/2020 18:05

eDreams rileva gli arrivi sull'isola in occasione del carnevale: per il 58% sono italiani, ma si contano anche francesi (22%), belgi e tedeschi (6%)

Il Carnevale in Sicilia attira visitatori italiani e stranieri secondo eDreams: l'agenzia segnala arrivi italiani dal Belpaese ma anche dalla Francia e da Belgio e Germania. In particolare, il capoluogo Palermo darà il benvenuto a diversi turisti che arrivano dal Belpaese (il 58%), ma non manca nemmeno l’interesse di chi viene dall’estero: si tratta soprattutto di visitatori francesi (22%) e iniziano a visitare l'isola anche belgi e tedeschi (6%).

eDreams segnala anche che il 17% degli amanti del Carnevale palermitano proviene da Milano e il 14% da Parigi. Il resto dei turisti è in arrivo da tutta Italia, con un 7% in partenza addirittura da Venezia. Nel caso del Carnevale di Acireale, più della metà dei visitatori (53%) sono nostri connazionali, mentre al secondo posto si classificano i tedeschi (25%), seguiti dai maltesi (5%). Le città di origine ancora una volta rispecchiano la tendenza principale, infatti il 28% dei visitatori è in arrivo da Milano, seguono gli arrivi da Stoccarda (9%) e Francoforte (7%).