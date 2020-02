Air Italy, la regione Sardegna pensa a rilevare la maggioranza

20/02/2020 09:22

Il presidente Solinas: "Possibile un'operazione che coinvolge la finanziaria regionale, con Qatar Airways confermata al 49%". Il vettore precisa: disponibili fino ad ottobre i voli per Londra e Madrid

La regione Sardegna pronta a rilevare la quota di maggioranza di Air Italy. E’ questa la notizia che arriva dal Sole 24 ore, che in un suo forum ha ospitato il presidente della giunta regionale Christian Solinas.

Il politico ha spiegato: “Registriamo una dichiarazione di intenti molto interessante e positiva da parte di Qatar Airways sull’intendimento di continuare a investire sul settore. Non essendo un vettore comunitario, Qatar Airways non può andare oltre il 49 per cento. Il 51%, nel breve termine può anche essere oggetto della partecipazione della società finanziaria regionale con l’idea di dare l’abbrivio a un piano industriale lungimirante, che possa favorire una ripartenza con la partecipazione della regione. Stiamo verificando, sia dal punto di vista giuridico sia

industriale, la percorribilità di questa strada”.

Sul medio periodo, il modello proposto dalla regione sarebbe quello di “Air Corse, dove la comunità corsa partecipa al 70% della compagnia, cosa che ne fa un precedente in ambito Ue”. Solinas ha spiegato che “abbiamo una serie di contatti in corso con alcuni operatori che si sono fatti avanti, sia partner industriali del settore aeronautico, sia partner dell'indotto aeronautico, mentre tra i partner pubblici istituzionali ci sarebbero regione Lombardia (dove sono presenti mille addetti di Air Italy a Milano Malpensa) e regione Sicilia.

Air Italy fa intanto chiarezza sui voli internazionali in codeshare. Il vettore ha infatti diramato una nota con la quale rassicura il mercato e i viaggiatori su alcune tratte effettuate con l’apporto di compagnie partner, e per le quali i ticket sono “in vendita fino al 25 ottobre 2020 attraverso il call center e presso le biglietterie aeroportuali”. Ad essere interessati sono i voli Milano Linate - Madrid e viceversa e Milano Linate – Londra (Heathrow e London City), operati rispettivamente da Iberia e British Airways in code share con Air Italy.