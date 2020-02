La nuova travel boutique di Louis Vuitton a Fiumicino

22/02/2020 15:30

Chi è in possesso di un biglietto con destinazione extra Schengen può acquistare le nuove collezioni con uno sconto del 22%

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stato scelto da Louis Vuitton per inaugurare la travel boutique più grande d’Europa, la prima in uno scalo italiano e la decima in tutto il mondo.

Il negozio si trova nel Terminal T3, nel “tax free mall”,che già ospita più di 50 negozi luxury, dove chi è in possesso di un biglietto con destinazione extra Schengen può acquistare le nuove collezioni con uno sconto del 22%, attraverso il rimborso immediato dell’Iva, senza l’intermediazione delle società di tax refunding. Il marmo travertino impera in tutto il negozio, il cui concept, ispirato al design italiano degli anni '50, si abbina a una scelta del materiale che possa ricordare l’architettura romana.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, il negozio ospita anche opere dell’artista italiano Edoardo Modenese, si sviluppa su un unico piano e propone articoli luxury sia per uomo che per donna. Gli articoli in pelle possono essere personalizzati con il logo di un aeroplano, un'esclusiva della boutique, le cui pareti esterne sono occupate da schermi con immagini di Roma.

Per enfatizzare il profondo legame tra Vuitton e il viaggio, all'interno dell'edificio, grazie anche ai 13 metri d'altezza dei soffitti, è stato possibile realizzare un'installazione volta a offrire un piccolo spettacolo: due aerei modello Hughes H-1 Racer che eseguono una danza nel vuoto: il primo sospeso sopra lo sguardo dei visitatori, il secondo si trova a 10 metri dal pavimento.