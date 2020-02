Turismo in montagna in crescita

21/02/2020 16:20

I dati di Expedia Group segnalano una crescita significativa del turismo sulla neve con un amento intorno al 15% degli arrivi in località sciistiche, con un'influenza generale sulla domanda turistica in Italia

Dai dati di Expedia Group, regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto, Il Trentino-Alto Adige e il Piemonte, rinomate per i loro impianti sciistici e per le numerose attività in alta quota, si evidenzia una crescita significativa della domanda turistica nel quarto trimestre del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018.

Sono infatti molti i turisti che, durante il periodo invernale, optano per una vacanza in montagna: secondo alcune analisi condotte dall’Enit, l’Agenzia nazionale italiana del turismo, sono 3,4 milioni i turisti internazionali che sono partiti per una vacanza in montagna nel 2018, con un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente.

I dati di Expedia Group relativi al quarto trimestre del 2019 rivelano come alcune località montanare della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige abbiano ottenuto un buon incremento nella domanda turistica, rispettivamente, di poco oltre il 15% e di quasi il 15%, rispetto allo stesso periodo del 2018.

Non solo le località sciistiche, ma la regione Veneto in generale, ha registrato un aumento della domanda di quasi il 30%. Cortina d’Ampezzo, l’Altopiano di Asiago, Passo San Pellegrino e svariate altre località offrono un'infinita varietà di percorsi.

Un significativo incremento lo ha ottenuto il Piemonte, che ha registrato un aumento della domanda turistica di poco oltre il 40% anno su anno.

“I dati di Expedia Group sottolineano l’amore dei turisti per le montagne nostrane, soprattutto nel periodo invernale. I viaggiatori di oggi non si accontentano di mettersi gli sci ai piedi, sono costantemente alla ricerca di attività ed esperienze uniche” commenta Giovanni Moretto, direttore market management Italia di Expedia Group. “Abbiamo notato che le località che offrono passatempi fuori dal comune hanno registrato una crescita significativa della domanda turistica nel quarto trimestre del 2019. In Expedia Group prestiamo molta attenzione alle tendenze, come quella del turismo sulla neve, e garantiamo il supporto adeguato agli albergatori delle zone interessate offrendo loro le più recenti innovazioni e tecnologie".