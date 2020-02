Team Valore si potenzia: Sandro Ferrari direttore commerciale

26/02/2020 16:34

Il manager si occuperà di coordinare la rete e di promuoverne lo sviluppo

Bilancio positivo per Team Valore. In poco più di 2 anni il gruppo guidato da Mario Malerba, è cresciuto, arrivando a sfiorare quota 200 punti vendita in tutta Italia.

da qui l'annuncio del potenziamento della struttura interna con l’inserimento di Sandro Ferrari in qualità di direttore commerciale. Manager conosciuto e stimato in tutto il settore, Ferrari approda in Team Valore dopo un percorso maturato all’interno di noti network nazionali: prima in Mondo di Vacanze di G40 Travel Group, poi in Gattinoni Travel Network, dove ha ricoperto per diversi anni la carica di responsabile vendite e rete commerciale. Alle doti manageriali, Sandro Ferrari abbina una conoscenza del territorio e delle dinamiche operative delle agenzie, acquisita nel corso di oltre vent’anni di esperienza sul campo, collaborando per marchi leader del settore, prima in qualità di promotore vendite per l’Emilia Romagna in Teorema Tour, poi come area manager per il Centro/Nord Italia nei Viaggi del Ventaglio.

Ferrari si occuperà di coordinare la rete e di promuoverne lo sviluppo nel pieno rispetto dell’idea imprenditoriale di Team Valore, basata sul superamento delle logiche gerarchiche che orientano la maggior parte dei network.

“Ho colto subito questa opportunità – dichiara Ferrari – perché credo nel modello di Team Valore. Non puntiamo a tutti i costi alla quantità: gli unici numeri ai quali prestiamo attenzione sono quelli relativi alla marginalità e alla redditività dei nostri associati. Il mio compito sarà quello di supportare Mario Malerba nel coordinamento della rete e nella ricerca di nuove partnership che permetteranno di rendere ancora più competitiva l’offerta a disposizione delle agenzie che ci scelgono”.

“Sandro Ferrari con cui ho già collaborato in passato – aggiunge Malerba – sono certo che darà ulteriore impulso al successo di questa formula. Oltre ad offrire una gamma di servizi e condizioni contrattuali favorevoli con i tour operator e gli altri operatori della filiera, Team Valore dispone di una piattaforma nella quale gli iscritti possono condividere i pacchetti organizzati direttamente, amplificando la distribuzione e moltiplicando le occasioni di vendita”.