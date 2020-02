Mapo Travel rafforza il team commerciale

27/02/2020 15:16

Il t.o. fronteggia la situazione coronavirus, incrementando i servizi di assistenza, per essere costantemente a disposizione delle adv

Novità in casa Mapo Travel non solo di prodotto, ma anche nel team commerciale. Il volto nuovo è Katia Giannoccaro a cui il tour operator ha affidato il Molise, la Puglia e la Basilicata, regioni da sempre strategiche per l'operatore.

Con un'esperienza maturata nel settore commerciale presso numerose realtà del settore turismo, a Giannoccaro è stato assegnato il compito di intensificare ulteriormente i rapporti con il trade.

“Potenziare la squadra commerciale ed essere presenti in maniera capillare in tutte le regioni italiane - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel - è il modo migliore per consolidare il rapporto diretto con gli agenti di viaggio, vero e proprio punto di forza del nostro tour operator”.

Con l’ingresso di Giannoccaro, Mapo affida a Gianvito Lagioia, volto storico del tour operator pugliese, il coordinamento e la responsabilità della rete commerciale su tutto il territorio italiano.

“In un periodo di crisi come questo, dove tutte le imprese del turismo sono chiamate a fare i conti con l’emergenza coronavirus - conclude Marangi - abbiamo deciso di incrementare i nostri servizi di assistenza, per essere costantemente a disposizione degli agenti e fornire risposte sempre più precise e qualificate. L’esperienza di Katia, Gianvito e di tutta la squadra Mapo ci consentirà di affrontare al meglio anche questa sfida”.