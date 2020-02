27/02/2020 15:38

Il marchio cambia in Italia in linea con il processo di consolidamento di Vrbo come divisione globale di alloggi alternativi di Expedia Group

La piattaforma online del settore degli affitti di case vacanza HomeAway diventa Vrbo: il cambio di nome in Italia è parte del processo di consolidamento globale annunciato a maggio 2019 da Expedia Group, il cui obiettivo è posizionare Vrbo come principale marchio globale di alloggi alternativi (finora sotto il nome di HomeAway).

In qualità di piattaforma online esperta nel settore degli affitti di case vacanza, la mission di

Vrbo, come negli Stati Uniti da ormai 25 anni, rimane quella di aiutare le famiglie di tutto il

mondo a trovare e prenotare, in modo semplice e sicuro, la casa vacanza perfetta per passarvi

del momenti insieme ai propri cari.

"L'impegno di Vrbo è conseguire lo stesso obiettivo che ha reso l'azienda leader negli Stati Uniti e nel resto del mondo: ovvero far sì che i properietari e i professionisti immobiliari che affittano le loro case, appartamenti, ville entrino in contatto con le persone che desiderino un posto per svagarsi e semplicemente trascorrere del tempo con i propri cari facendo un viaggio indimenticabile - afferma Gualberto Scaletta, country manager Italia Vrbo.