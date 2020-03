Nasce Italy for Weddings, la nuova divisione di Convention Bureau Italia

01/03/2020 10:22

Obiettivo promuovere all’estero gli operatori del segmento wedding e valorizzare offerta e territorio nel settore del destination wedding

Convention Bureau Italia ha dato vita a Italy for Weddings, la sua nuova divisione nata per esaltare le eccellenze del territorio e promuovere all’estero gli operatori del segmento wedding. Si rivolge alle wedding destinations italiane e agli operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare la loro offerta e il loro territorio nel settore del destination wedding.

La mission è coordinare l'offerta wedding italiana, offrendo a tutti i professionisti del settore gli strumenti per implementare il mercato e promuoversi all'estero, diventando punto di riferimento del wedding in Italia.

Per questo, Italy for Weddings offre una gamma di servizi dedicati, come la ricerca personalizzata, la promozione dedicata sui canali digital di Italy for Weddings, la formazione su misura, l'acquisizione di un database di contatti sempre aggiornato e la partecipazione alle più influenti fiere internazionali di settore. In particolare, offre la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti: First Sight, Engagement, Get married. Partendo dal pacchetto First Sight, dedicato alla visibilità e alla promozione, e con i successivi pacchetti Engagement e Get Married, si può sfruttare il know-how di Italy for Weddings per ottenere consulenza specifica sul segmento e l’organizzazione di esperienze con il coinvolgimento di Wedding Planner e influencer. Oltre a questi, sta prendendo forma The Wedding Club, dedicato ai professionisti di riferimento del settore. Per chi volesse invece attivare servizi “on demand”, è possibile attingere a The Wedding Extra List.

La divisione nasce per rispondere alle richieste di un settore in piena crescita nel nostro Paese. Grazie al contributo del Centro Studi Turistici, che nel 2018 ha svolto la prima analisi dettagliata del settore dietro richiesta di CBItalia, è stata portata alla luce la rilevanza e l'impatto economico della filiera del wedding in Italia, sono numerose ogni anno le coppie straniere che scelgono il Belpaese per sposarsi, generando un indotto di notevoli dimensioni.

In particolare, la ricerca relativa al 2019 del Centro Studi Turistici ha evidenziato che sono state oltre 9.200 le coppie straniere che hanno deciso di celebrare il proprio matrimonio in Italia: tali eventi hanno generato circa 473mila arrivi e poco più di un 1,5 milioni di presenze sul territorio, per un fatturato che ha superato i 540 milioni di euro. I dati evidenziano una crescita rispetto al 2018: il numero dei matrimoni in Italia è aumentato del 4,8% e le presenze del 4,2%; il fatturato, infine, è incrementato di 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

La top 5 dei Paesi da cui proviene il maggior numero di coppie straniere interessate a sposarsi in Italia vede al primo posto il Regno Unito (26,3%), al secondo posto l’America (23,5), a seguire la Germania (7,9%), l’Australia (5,8%) e il Canada (5,1%).

Per quanto riguarda la distribuzione dei matrimoni per macro-aree, il Centro Italia detiene ancora lo scettro con oltre il 40% delle preferenze, anche se registra un lieve calo rispetto al 2018 dovuto alla crescita del Nord Ovest da un lato e del Sud e delle isole dall’altro. Tra le mete favorite dell’Italia Meridionale spiccano Puglia e Sicilia.

A conferma dell’interesse crescente verso il segmento Wedding, l’adesione di già 4 soci a Italy for Weddings: Promo Turismo Friuli Venezia Giulia, Convention Bureau Genova, Tuscany For Weddings e l’Hotel Principe di Savoia - Dorchester Collection.