Autentico Hotels: "Vogliamo crescere, ma lentamente"

03/03/2020 15:25

Tra le regioni nel mirino Sicilia, Sardegna, Umbria, Piemonte e Lombardia - di Nicoletta Somma

"Svilupparsi in Sicilia, Sardegna, Umbria, Piemonte e Lombardia, nella zona del lago di Como. L’obiettivo è arrivare a rappresentare l’Italia nella sua interezza e diversità. Vogliamo crescere, ma lentamente, non erogare soltanto un piano commerciale, ma entrare in simbiosi con le strutture”. E' l'obiettivo di Autentico Hotels nelle parole del founder Mario Cardone.



Recentemente si sono aggiunte al gruppo tre new entry: Badia di Pomaio, boutique hotel alle porte di Arezzo, Barchessa di Villa Pisani, una villa palladiana, e Golfo dei Poeti Relais & Spa, a pochi passi dalle Cinque Terre.



Nel 2019, intanto, Autentico Hotels ha registrato una crescita media del 15% del fatturato camere. “Aiutiamo le strutture ad elaborare una strategia commerciale attraverso l’analisi. Viene definito un piano d’azione, che prevede la partecipazione a un numero di missioni utili alla crescita - spiega Cardone -. Le sosteniamo, dunque, nell’individuazione e nel-la formalizzazione di accordi con operatori del lusso internazionali e facilitiamo il loro ingresso in affiliazioni luxury straniere, per esempio Virtuoso”.

Nicoletta Somma