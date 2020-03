Grimaldi Lines estende le condizioni di annullamento viaggio

03/03/2020 15:05

Le nuove disposizioni si applicano anche ai biglietti emessi con tariffa special

Una risposta in termini di maggiore flessibilità: è quella che ha voluto dare Grimaldi Lines nell'attuale contesto di incertezza. Come? Modificando le condizioni di annullamento viaggio ed estendendo la possibilità di cambiare idea anche a chi desidera prenotare al miglior prezzo.

Le nuove condizioni di cancellazione, visionabili sul sito, variano in base alla data di partenza (prima o dopo il 30 aprile 2020) ed all'anticipo con cui viene effettuata la richiesta. Ma la grande novità è che si applicano anche ai biglietti emessi con tariffa special.

Grazie alla nuova policy di Grimaldi Lines, che premia in particolar modo chi decide di prenotare adesso, si può ancora programmare il proprio viaggio, con il massimo della tranquillità e ad un prezzo vantaggioso. Sono infatti attive fino al 31 marzo 2020 le iniziative: lo Sconto Speciale del 30% (diritti fissi esclusi) per partenze fino al 15 giugno e dal 15 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta (e viceversa); l’Advance Booking con lo sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per partenze di alta stagione verso le stesse destinazioni. Entrambe sono cumulabili con le altre offerte in vigore al momento della prenotazione e con tutte le convenzioni in corso.