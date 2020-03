Le Vie del Nord investe sul potenziale della regione dei fiordi d’inverno

04/03/2020 09:16

Il t.o. ha portato alla scoperta di questa meta le agenzie di Lazio e Abruzzo. Un tour da Stavanger a Bergen

Le Vie del Nord ha portato alla scoperta della regione dei fiordi d’inverno le agenzie di Lazio e Abruzzo. Un tour da Stavanger a Bergen, accompagnato dall’Italia dalla sales promoter, Annalisa Cianfanelli e organizzato con la collaborazione di Region Stavanger, Rodne Fjord Cruise, Visit Bergen & Bergen Convention Bureau e Visit Flam.

“Crediamo molto sul potenziale di queste aree decisamente interessanti per la nostra realtà – spiega Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale de Le Vie del Nord – ed è di fondamentale importanza per noi far conoscere agli agenti di viaggi le destinazioni della nostra programmazione nelle diverse stagioni unitamente al nostro modus operandi per l’organizzazione degli itinerari, offrendo la possibilità di prendere parte ad un educational”.

In partenza da Roma e Milano il 21 febbraio scorso, il gruppo ha raggiunto la città norvegese di Stavanger con voli Klm, da cui si è imbarcato per una crociera invernale sul Lysefjord alla scoperta di Preikestolen. Da Bergen, la capitale della regione dei fiordi, gli agenti hanno potuto sperimentare i trasporti locali e ammirare i paesaggi sino a Gudvangen; da qui, una crociera in battello sull’Aurlandsfjord e il Nærøyfjord. L’itinerario si è concluso con a visita a piedi del centro di Bergen.

“Il nostro operatore non si occupa certamente solo di Nord Europa, ma, come richiama alla mente il nome stesso, le suggestioni nordiche fanno parte del nostro core business – conclude Del Vecchio – e la scelta di proporre questo itinerario ad una selezione di agenti non è un caso. Parliamo di un’area su cui crediamo e puntiamo e, grazie a collaborazioni consolidate con i partner locali e ad una conoscenza del territorio, garantiamo professionalità nell’organizzazione di itinerari sia individuali sia di gruppo su queste destinazioni”.