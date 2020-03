Il segreto di Michele Serra: "Seguire la realtà"

05/03/2020 08:33

A detta del manager "se non ci si adegua ogni giorno al cambiamento si resta vecchi. Bisogna stare al passo e non impigrirsi" - di Stefania Vicini

Guardando il fronte del tour operating, quanto accaduto nei mesi scorsi, le uscite di scena sul fronte estero ed italiano qual è l'errore da non fare? Lo abbiamo chiesto a Michele Serra, presidente Quality Group, e a suo dire "l'errore da non fare è quello di non seguire la realtà. Il turismo cambia tutti i giorni - dice -, il che non vuol dire che si debba prevedere il futuro, ma se non ci si adegua ogni giorno al cambiamento che la realtà suggerisce si resta vecchi. Se io, che oggi ho successo, non cambio, il mio modello tra tre anni sarà da buttare via".

Ne è convinto il manager e per esplicitare ancora di più il suo pensiero, afferma: "Non è che tre anni fa ho capito cosa sarei stato oggi, ho continuato a cambiare giorno per giorno e se mi guardo indietro non riconosco più niente di tre anni fa. Se mi chiedo quando ho cambiato? non lo so, perché ho cambiato tutti i giorni".

Ecco quindi che a suo dire "non esiste un modello tradizionale o innovativo. La tradizione è qualcosa che mi deve portare all'oggi, ma dopo ciò muore e io devo rinnovarla oggi, se non faccio così non ho futuro. Anche chi va sul digitale...il digitale è già vecchio".

Cosa si deve fare? "Bisogna stare al passo e non impigrirsi, cosa che solitamente facciamo perchè siamo presi dal business, invece il mondo va avanti tutti i giorni - afferma Serra -, se lo si segue poi non si devono fare enormi rincorse, basta camminare a passo normale".

In base al suo pensiero chiediamo al manager se intravede degli scenari interessanti o strategici. Serra vede interessante l’Oriente "da un punto di vista economico, demografico, culturale, sociale, politico. E' un Paese che si sta aprendo adesso, sta scoprendo un modello di sviluppo che non è uguale al nostro e probabilmente diventerà estremamante interessante in futuro, si candida a diventare protagonista. Chi ha vinto l'Oscar...? - dice il manager -, perché hanno capacità di investimenti e una visione diversa dalla nostra".

Tutto ciò lo fa essere sicuro che "in futuro l’Asia potrà diventare testimone di un mondo diverso, per Asia intendo tutta l'Asia, compresi quei Paesi che oggi non vendono nulla. Io investo in Corea e sono uno dei più grandi fedeli di Taiwan, nessuno sa il valore pazzesco che ha da un punto di vista culturale, sociale, politico, allora credo che fra qualche anno, quando l’Oriente diventerà più protagonista di quanto non sia adesso, queste mete riscuoteranno un successo totalmente non pronosticato oggi. Questa è la mia previsione, ma c’è un Oriente che è sottovalutato al di là di alcune mete”.

Stefania Vicini