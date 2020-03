HOME > Notizie

Fiavet Toscana: assemblea straordinaria per definire una strategia

05/03/2020 09:38

L'associazione è impegnata su vari fronti per far presente alla politica ed in generale agli amministratori del territorio la situazione drammatica in cui versa la categoria che rappresenta

Fiavet Toscana è impegnata su vari fronti per far presente alla politica ed in generale agli amministratori del territorio la situazione in cui versa la categoria che rappresenta. "Nello stesso tempo riteniamo indispensabile dar conto agli associati delle azioni che stiamo intraprendendo e condividere le richieste che vogliamo presentare alle varie unità di crisi, al fine di migliorarle e renderle sempre più puntuali". Per questi motivi Fiavet Toscana ha convocato una assemblea straordinaria lunedì 9 marzo a Firenze per fare il punto della situazione, ragionare sui decreti del Governo e definire una strategia da poter articolare nelle prossime settimane in rapporto agli sviluppi della situazione più generale del Paese. Sarà presente l’avvocato Francesco Tessari, consulente legale di Fiavet Toscana, per rispondere agli interrogativi e dubbi.



