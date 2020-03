Il trade reagisce con le clausole salva-vacanze

05/03/2020 12:10

Si moltiplicano le iniziative volte a dare fiducia al mercato e a rassicurare clienti e agenzie con garanzie sull'annullamento valide in genere fino a fine marzo - di Nicoletta Somma

Di fronte alla delicata situazione che stiamo vivendo in questi giorni, il comparto mostra una pronta reattività fatta di concretezza e di iniziative volte a dare fiducia al mercato e a rassicurare clienti e agenzie con garanzie sull'annullamento. Ecco allora che nelle ultime ore si sono moltiplicate le comunicazioni degli operatori arrivate in redazione.

Il Gruppo Alpitour ha lanciato la campagna "Alpitour è con te", che permette di annullare una vacanza per qualsiasi motivo e in completa sicurezza e senza penali fino al 31 marzo. È sufficiente tener conto delle seguenti condizioni: per tutti i pacchetti con volo charter fino a 14 giorni ante partenza, fino a 30 giorni per i voli di linea e fino a 8 giorni per il solo soggiorno in Italia (salvo condizioni migliorative come da cataloghi).

Futura Vacanze, dal canto suo, ha chiamato la sua iniziativa con il nome evocativo “Muoviamoci”: si tratta di una promozione che consente ai clienti di poter annullare, per qualsiasi motivo, le prenotazioni dei villaggi Italia e villaggi estero confermate entro il 31 marzo 2020. Prevede l’annullamento della pratica senza alcun addebito di penale fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza o 14 giorni per il periodo compreso tra il primo e il 23 di agosto 2020 e si applica integralmente sul soggiorno, sui pacchetti con volo Itc o nave, sulle tasse e sui diritti.

Il Gruppo Nicolaus non è da meno e rilancia la formula Early Booking dei due brand Valtur e Nicolaus Club, prolungandone la scadenza al 31 marzo, che consente di modificare o cancellare la prenotazione della vacanza – anche con volo o nave - fino a 30 giorni dall’inizio del soggiorno e senza restrizioni relative alla data di partenza. L'operazione vale dal 2 maggio al 31 di ottobre, per tutta la stagione estiva e per tutta la programmazione nazionale e internazionale del gruppo. E' inclusa anche la gratuità senza contingentamenti per un bambino in camera con i genitori (una mini quota è prevista in caso di pacchetto con volo) e, fino al 15 marzo, la sicurezza del prezzo bloccato, senza aumenti dovuti agli aumenti carburante o a cambiamenti valutari.



CaboVerdeTime ha invece lanciato una promozione che, per le prenotazioni confermate entro il 21 marzo 2020, permette nessun costo aggiuntivo per un eventuale cambio data o annullamento, entro 24 ore prima della partenza. La possibilità di cambiare data è valida sino alla partenza del 12 dicembre 2020.

Karisma ha dato il via alla cancellazione senza penali fino a 7 giorni prima della partenza. L'iniziativa, pubblicata sul sito, riguarda alcune destinazioni tra le più popolari quali Egitto, Marocco, Giordania, Thailandia, Stati Uniti per i tour in italiano. Tutte le offerte legate a questa iniziativa sono commissionabili al 14%, la commissione che il t.o. paga alle agenzia a prescindere dal loro fatturato.

Si chiama “La vacanza zero penali” l’iniziativa ideata da Settemari: consente di annullare gratuitamente e per qualsiasi motivo la propria prenotazione fino a 24 ore prima della partenza. La promozione - attiva fino al 16 marzo sulle partenze comprese tra il 7 marzo e il 31 maggio (offerte incluse) - interessa tutte le proposte della programmazione invernale dell’operatore. Parte integrante della campagna, la creazione di materiali ad hoc come locandine b2b e b2c, dem, banner e attività social dedicate.

Ma non è solo il segmento del tour operating a scendere in pista. A muoversi è anche il fronte navale, con Grimaldi Lines che ha modificato le condizioni di annullamento viaggio ed esteso la possibilità di cambiare idea anche a chi desidera prenotare al miglior prezzo. Le nuove condizioni di cancellazione, visionabili sul sito, variano in base alla data di partenza (prima o dopo il 30 aprile 2020) ed all'anticipo con cui viene effettuata la richiesta. Si applicano anche ai biglietti emessi con tariffa special.

Corsica Sadinia Ferries ha temporaneamente modificato i termini di recesso: dal 3 marzo e fino al ritorno alla normalità è possibile prenotare una traversata per Sardegna, Corsica, Sicilia, Elba e Baleari, per la primavera e l’estate, con la possibilità di annullare il viaggio entro 21 giorni dalla data di prenotazione.

Costa Crociere, si ricorda, ha predisposto una promozione che garantisce il 25% di sconto e la cancellazione senza penali per le prossime crociere. Chi prenota una crociera All Inclusive o Super All Inclusive entro l'8 marzo con partenza fino al 31 maggio, avrà la possibilità di cancellare senza penali.

Gnv ha lanciato "Zero Penali": fino al 16 marzo è possibile acquistare tutti i viaggi per Sicilia, Sardegna e Albania, con la possibilità di annullare il biglietto senza nessuna penale entro il 31 maggio; l’annullamento va comunque richiesto 3 giorni prima della partenza. L’iniziativa consente ai clienti di pianificare in tranquillità le proprie ferie e i propri viaggi, approfittando della promozione del 20% di sconto in corso, con la possibilità di ripensarci. Per chi prenota entro il 16 marzo sarà possibile prenotare i viaggi fino a ottobre incluso, con sconto del 20% su tutte le linee.

Posticipare i termini di recesso per tutte le prenotazioni già confermate e per le nuove conferme entro il 31/03/20. E’ questa la mossa di Msc Crociere per ridare ossigeno al mercato in questi giorni difficili. Sarà infatti possibile recedere dal contratto entro 21 giorni dalla data di partenza con una spesa di gestione pratica di 50 euro a persona. La promo è valida per tutte le partenze di marzo, aprile, maggio e giugno con destinazione Mediterraneo e Nord Europa per tutte le tariffe e le tipologie di prenotazione. La promo è retroattiva e sono escluse le altre destinazioni.

Anche nei cieli qualcosa è cambiato. Air Europa promuove la campagna “Liberissimo di cambiare”: consente di volare verso quasi tutte le destinazioni in cui operail vettore con sconti fino al 40% e di modificare le date, senza penalità. La promozione per ottenere tariffe scontate è valida per i biglietti acquistati da oggi fino al 16 marzo. Il cambio data potrà invece essere applicato a tutti i biglietti acquistati sempre da oggi e per tutto il mese di marzo, senza costi aggiuntivi, pagando solo la differenza nel caso in cui la tariffa riservata non sia più disponibile nella nuova data.

Nicoletta Somma