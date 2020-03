Coronavirus: verso un aeroporto per regione

12/03/2020 17:15

Il ministero dei trasporti sta ultimando un decreto che prevederebbe l'apertura di un solo aeroscalo per regione: in Lombardia rimarrebbe Malpensa

Per fronteggiare il diffondersi del virus, è allo studio un decreto del ministero dei Trasporti secondo il quale in ogni regione resterebbe aperto un solo aeroporto. Per la Lombardia resterebbe operativo solo quello di Malpensa.

Per le altre regioni dovrebbero rimanere aperti i seguenti aeroporti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

Solo in Sicilia rimarrebbero aperti più scali, per garantire i collegamenti con le isole.