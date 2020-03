La reazione di lata alle misure Usa

13/03/2020 11:02

Il valore totale del mercato Usa-Schengen nel 2019 è stato di 20,6 miliardi di dollari. Alexandre de Juniac esorta i governi a prepararsi per l'impatto economico negativo che ne deriverà

In questo momento di estrema pressione sul settore del trasporto aereo a seguito dell'emergenza sanitaria, Iata ha invitato i governi a prepararsi per le ampie conseguenze economiche che ne deriveranno, a rispondere rapidamente alla fragilità finanziaria delle compagnie aeree e a seguire le raccomandazioni dell'Oms. Queste sollecitazioni arrivano in risposta al divieto emesso dal governo degli Stati Uniti che prevede la sospensione dei voli dall'Europa verso gli Usa.

“Sono tempi straordinari e i governi stanno adottando misure senza precedenti. La sicurezza, compresa la salute pubblica, è sempre una priorità assoluta. Le compagnie aeree stanno rispettando questi requisiti. I governi devono anche riconoscere che le compagnie aeree - che impiegano circa 2,7 milioni di persone - sono sottoposte a pressioni finanziarie e operative estreme. Hanno bisogno di supporto", sono queste le parole di Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo di Iata.

Nell'adottare tali misure, lata ha esortato i governi a prepararsi per l'impatto economico negativo che causeranno. Le dimensioni del mercato Usa-Europa sono enormi. Numeri alla mano nel 2019, c'erano in totale circa 200mila voli in programma tra gli Stati Uniti e l'area Schengen, equivalenti a circa 550 voli al giorno. Si parla di circa 46 milioni di passeggeri, equivalenti a circa 125mila viaggiatori ogni giorno.

Mentre la misura statunitense riconosce la necessità di continuare a facilitare il commercio transatlantico, le conseguenze economiche di questo saranno ampie. “I governi devono imporre le misure che ritengono necessarie per contenere il virus. E devono essere pienamente preparati a fornire supporto per respingere la dislocazione economica che ciò causerà. In tempi normali, il trasporto aereo è un catalizzatore per la crescita e lo sviluppo economico. La sospensione dei viaggi su così vasta scala creerà conseguenze negative in tutta l'economia. I governi devono riconoscerlo ed essere pronti a sostenere", ha affermato de Juniac.

Le compagnie aeree stanno lottando per il grave impatto che la crisi covid-19 ha avuto sui loro affari. Il 5 marzo scorso Iata ha stimato che la crisi potrebbe spazzare via circa 113 miliardi di entrate. Tale scenario non includeva però le misure severe prese dagli Stati Uniti e da altri governi, inclusi Israele, Kuwait e Spagna, che hanno messo in atto da allora. Le misure statunitensi si aggiungeranno a questa pressione finanziaria. Il valore totale del mercato Usa-Schengen nel 2019 è stato di 20,6 miliardi di dollari. I mercati di maggiore impatto sono Stati Uniti-Germania (4 miliardi), Stati Uniti-Francia (3,5 miliardi) e Stati Uniti-Italia (2,9 miliardi).

“Ciò creerà enormi pressioni sul flusso di cassa per le compagnie aeree che avranno bisogno di misure di emergenza per superare questa crisi. I governi dovrebbero cercare tutti i mezzi possibili per aiutare l'industria in queste circostanze estreme - esorta il manager -. Estendere le linee di credito, ridurre i costi delle infrastrutture, alleggerire l'onere fiscale sono tutte misure che i governi dovranno esplorare. Il trasporto aereo è vitale, ma senza un'ancora di salvezza da parte dei governi avremo una crisi finanziaria settoriale accumulata in cima all'emergenza sanitaria pubblica", ha affermato de Juniac.