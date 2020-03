Aeroporti europei: traffico in bilico

18/03/2020 12:00

Aci Europe stima una perdita di oltre 100 mln di passeggeri nel primo trimestre di quest’anno e entrate per 2 miliardi di euro



Una perdita di oltre 100 mln di passeggeri nel primo trimestre di quest’anno: è questa la stima di Aci Europe per gli aeroporti del Vecchio Continente a fronte della pandemia di Covid-19. In una lettera ai ministri dei trasporti dell'Ue e alla Commissione europea, in vista della riunione straordinaria dei ministri dei trasporti dell'Ue di oggi, Jost Lammers, presidente Aci Europe, non stenta a definire l’impatto “drammatico” e snocciola dati preoccupanti: il traffico passeggeri negli scali Ue/Eea (European Economic Area)/Svizzera e Regno Unito è diminuito in media del 54% la scorsa settimana (dal 9 al 15 marzo), in calo dal -24% della settimana precedente (dal 16 al 22 marzo).

Ma “la situazione continua a peggiorare”, aggiunge il presidente. “Le compagnie aeree stanno accelerando ulteriormente drastici tagli di capacità e cancellazioni delle rotte per limitare la loro esposizione finanziaria. Alcune stanno addirittura chiudendo tutte le operazioni. Ciò significa che gli aeroporti europei si stanno preparando per un collasso quasi totale del loro traffico, connettività e entrate – pronostica Lammers -. In effetti, lo stato degli aeroporti italiani fornisce un'indicazione di ciò che ci si aspetta negli scali di tutto il continente. Negli ultimi giorni il traffico passeggeri negli aeroporti del Belpaese è sceso in caduta libera, diminuendo di oltre il -90%”.

A essere colpiti anche i ricavi: “Le previsioni riviste di Aci Europe mostrano che gli aeroporti europei hanno perso entrate per 2 miliardi di euro solo nel primo trimestre dell'anno (prima ancora che scattasse il divieto di ingresso nell'area Schengen). Perdite che si approfondiranno ulteriormente nei prossimi mesi”.

Tutti gli aeroporti europei stanno attualmente attuando estese misure di contenimento, tra cui congedi non retribuiti per il personale, licenziamenti temporanei, restrizioni ai viaggi aziendali, contratti esterni, chiusura di terminal ove tecnicamente possibile, riduzione e sospensione degli investimenti, ma la base di costi rimane sostanzialmente invariata, poiché l'80% di essi sono fissi. Gli aeroporti non possono trasferire le proprie risorse in altri mercati e devono mantenere la maggior parte delle strutture aperte in qualsiasi momento, poiché gestiscono infrastrutture critiche.

L'industria aeroportuale europea invita urgentemente la Commissione europea e gli Stati Ue/Eea e la Svizzera ad adottare misure di sostegno mirate a “salvaguardare la continuità operativa degli scali nelle prossime settimane e mesi fornendo finanziamenti straordinari e urgenti e risorse di flusso di cassa ove necessario, anche per garantire quei servizi aerei ritenuti essenziali nelle attuali circostanze. Questi finanziamenti devono essere disponibili a condizioni simili a quelle che saranno prese in considerazione per le compagnie aeree”. In secondo luogo è necessario “preservare la resilienza economica e finanziaria degli aeroporti in modo da consentire loro di tornare alle normali operazioni il più presto possibile e supportare il recupero di economia più ampia. Gli scali fungono, infatti, da motore della crescita economica locale, regionale e dell'occupazione. E’ essenziale preservare i loro investimenti strategici a lungo termine, compresi quelli relativi agli sforzi di decarbonizzazione”.