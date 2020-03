Hertz per gli eroi dell'emergenza sanitaria

28/03/2020 10:00

il noleggio dedicato a chi combatte in prima linea contro il Coronavirus. Il programma sarà valido fino al 30 giugno 2020

Hertz, con la propria rete di agenzie di noleggio auto e furgoni, è al fianco dei cittadini e delle imprese colpiti dalla diffusione del Coronavirus. 'Hertz per gli Eroi' è il programma di noleggio dedicato agli eroi che combattono l’emergenza Coronavirus, le categorie impegnate in prima linea: operatori sanitari, Protezione civile, volontari e Forze dell'Ordine.

Con le sue tariffe speciali per auto e furgoni garantisce il massimo della flessibilità per noleggi mensili, ma anche di una sola settimana o pochi giorni. L'iniziativa include inoltre una percorrenza chilometrica a partire da 100 km al giorno, la gratuità del guidatore aggiuntivo e il servizio di consegna e riconsegna del veicolo presso un indirizzo alternativo diverso dall’agenzia Hertz.

Il programma sarà valido fino al 30 giugno 2020. Gli eroi dovranno richiedere l’attivazione della tariffa speciale su hertz.it/eroi e presentare al momento del noleggio il proprio tesserino di riconoscimento, oltre ad una Hertz Italiana S.r.l. con unico socio. Sarà possibile scegliere un’auto o un furgone all’interno di un’ampia gamma di modelli per ogni necessità di mobilità, presso una delle agenzie operative su tutto il territorio nazionale. Sono state attivate procedure straordinarie di igienizzazione dei veicoli in aggiunta ai consueti lavaggi interni ed esterni, oltre alla distribuzione gratuita di gel disinfettante per le mani e set di salviettine disinfettanti, per rendere maggiormente serena l’esperienza di noleggio e rassicurare gli ospiti sulla massima attenzione e cura da parte di Hertz.

”In questo momento estremamente difficile per il nostro Paese e per il mondo intero - commenta Massimiliano Archiapatti , amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia - la nostra azienda scende in campo per contribuire alla necessità di mobilità straordinaria e supportare gli eroi di oggi, impegnati a fronteggiare questa emergenza sanitaria in continua evoluzione della diffusione. Abbiamo pensato ad una formula che prediligesse la flessibilità del servizio. Da parte nostra continuiamo ad attenerci alle indicazioni delle autorità competenti, ricordandole agli ospiti, e ad adottare tutte le precauzioni per rendere sicura l’attività dei nostri operatori sul territorio”.