Sciamanin, rinviata l'apertura del terzo punto vendita

11/04/2020 10:40

Angela Valente, titolare, si racconta a Guida Viaggi e sottolinea le sue perplessità

sulla ripresa che non sarà a breve termine - di Annarosa Toso

“Ho smesso di fare previsioni – racconta a Guida Viaggi - Angela Valente, titolare

delle agenzie di viaggio Sciamanin dislocate in Puglia tra Molfetta a Bari -. Le

giornate trascorrono senza nessuna certezza. Siamo passati da è solo un'influenza

alla pandemia, con con tutte le gravissime conseguenze che conosciamo. Abbiamo

rinviato l'apertura del terzo punto vendita Sciamanin a Bari, malgrado fossimo pronti

per l'inaugurazione. Dobbiamo adeguarci non solo a quello che deciderà il governo,

ma l'intera Europa, l'America, l'Oriente e anche l'Africa. Non sarà facile ripartire. I

clienti lo sapranno prima dalla televisione, non da noi”.

Angela Valente ha toccato il problema delle crociere. “E' una questione delicata,

perché anche se alcune date di riapertura sono state indicate, la vera ripresa ci sarà

quando tutti i porti saranno riaperti e consentiranno non solo gli approdi ma la

discesa dei croceristi. Avevo tantissime crociere prenotate a partire da marzo e ho

iniziato a cancellare e via via anche per i mesi successivi. Mi chiedono di annullare

anche i clienti che hanno prenotato per l'estate o quelli che comunque non hanno più

le ferie per slittare, magari perché le hanno consumate stando a casa in quarantena.

Non possiamo dire nulla se non accettare le loro motivazioni. L'ottanta per cento

della mia clientela mi conferma che inizierà a viaggiare quando ci sarà la sicurezza

per la salute e che non intendere partire e andare in vacanza con il volto coperto

dalla mascherina”.

La manager, che lavora da casa, anche se spesso si reca in agenzia per respirarne

l'aria, ha affrontato anche il problema dei voucher. “Ai clienti aggressivi stiamo

rimborsando, ma ce ne sono molti che hanno accettato volentieri i voucher per la

prossima vacanza. E ne siamo grati”.

Un altro settore molto penalizzato è quello dei viaggi di nozze. “Dipenderà dalla data

del rinvio della cerimonia – ci dice Valente. Molti matrimoni slitteranno di un anno,

avendo la sposa prenotato l'abito per una precisa stagionalità. Quindi un altro settore

in grave crisi che ci ha ulteriormente penalizzato”.

Per Angela Valente il settore agenziale sarà l'ultimo che si riprenderà. “Siamo stati i

primi ad entrare in sofferenza e saremo gli ultimi ad uscirne. Anche se si parla tanto

di mare Italia, se si dovessero mantenere distanze, l'uso delle mascherine o altro, non

vedo proprio come sarebbe la vacanza. Per quanto riguarda i prezzi ci hanno

assicurato che non ci saranno quei rialzi come qualcuno sospetta e annuncia. E' vero

anche che non tutti i villaggi saranno in grado di riaprire e l'offerta sarà minore.

Sicuramente non sarà domani o dopodomani, ma le persone hanno veramente voglia

di ripartire. E io voglio essere ottimista”.

Annarosa Toso