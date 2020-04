Assicurazioni e bt: da ancillary a parte integrante del viaggio

15/04/2020 11:50

A tracciare il quadro attuale e gli scenari futuri del segmento delle trasferte d'affari l’ultimo appuntamento di e-MARTEDIturismo – di Nicoletta Somma

E’ spesso precursore di modelli che si ripropongono poi nel leisure: stiamo parlando del business travel. Un segmento che, come il turismo di piacere, si troverà ad affrontare cambiamenti profondi una volta superata l’emergenza Coronavirus, non solo lato cliente, ma anche lato fornitori. E in questo senso anche nella gestione dei viaggi d'affari il fronte assicurativo subirà inevitabili modifiche.

A tracciare il quadro attuale e gli scenari futuri è stato Dario Bongiovanni, founder t&e consultancy ed esperto di bt, nel corso dell’ultimo appuntamento di e-MARTEDIturismo. “Il business travel – ha rimarcato il manager – è un settore particolare, ha i suoi paradigmi. Al momento, purtroppo, è sostanzialmente fermo: i vettori hanno messo a terra gli aeromobili, registrando un -80% in termini di passeggeri. Di contro l’offerta cargo è cresciuta esponenzialmente, intorno al 500%”.

E quali possono essere gli sviluppi della situazione? “Il bt – risponde Bongiovanni – è precursore e, sul fronte dei servizi, l’albergo lo è ancora di più. Sicuramente si viaggerà in modo diverso”. Il manager cita l’esempio della Cina, dove il load factor delle compagnie aeree viene ora stabilito dal governo: “Massimo 75% dei posti occupati”, spiega Bongiovanni. E’ legittimo, perciò, pensare che anche il business travel di casa nostra avrà le medesime esigenze e il load factor sarà deciso da soggetti esterni. Oppure, suggerisce il manager, “si potrà pagare per avere il posto libero accanto al proprio”. Il distanziamento sociale diventerà, quindi, un’ancillary.

Anche la tutela del passeggero sarà coinvolta: “Molti più aspetti passeranno sotto la lente delle assicurazioni. Tutto il mondo è oggi a rischio e le trasferte saranno più lunghe e più complesse. Probabilmente la parte assicurativa sarà sempre più coinvolta nella gestione dei viaggi aziendali”. Concretamente, afferma Bongiovanni, alla ripartenza “i prezzi medi dei biglietti saranno più alti. Dal mio punto di vista il settore assicurativo non dovrà essere considerato una ancillary, ma parte integrante del viaggio”. Un’opportunità, dunque, da cogliere.



Nicoletta Somma