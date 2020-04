Asta preoccupata: finiti i fondi del Cares Act

17/04/2020 10:56

L'associazione di categoria degli agenti di viaggi sta facendo pressioni sul Congresso per ricostituire i finanziamenti

I finanziamenti per il programma di protezione delle retribuzioni dell'amministrazione delle piccole imprese e il programma di prestiti per catastrofi di emergenza economica si sono in gran parte prosciugati: a manifestare forte preoccupazione è Asta. L'associazione di categoria degli agenti di viaggi sta, pertanto, facendo pressioni sul Congresso per ricostituire i finanziamenti.

Il vice presidente esecutivo per la difesa di Asta, Eben Peck, come si legge su fonti di stampa straniere, ha dichiarato che l'associazione ha dedicato molto tempo per venire in aiuto ai membri nel richiedere i sussidi ai sensi del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (Cares) Act da quando è stato firmato alla fine di marzo. Una misura ottenuta dopo settimane di pressioni per poter includere le agenzie di viaggi nel pacchetto di aiuti federali.

Peck ha definito l'implementazione del Cares Act "caotica" e "disordinata", e ha detto che il Congresso dovrà rivederlo, oltre a pensare ad ulteriori misure di sollievo. Il programma di protezione dei salari, finanziato con 349 miliardi di dollari, è stato progettato per aiutare le piccole imprese a garantire gli stipendi dei lavoratori. A poterne fare richiesta sono le aziende con 500 o meno dipendenti, inclusi imprenditori indipendenti e lavoratori autonomi. Il programma ha fornito prestiti fino a 10 milioni di dollari ed ora, a detta di Peck, è senza fondi.

Dal canto suo Asta sta facendo varie pressioni per ottenere una serie di modifiche al programma di protezione dei salari. A suo dire il limite per l'ammissibilità dei dipendenti dovrebbe essere di 2.000, il finanziamento dovrebbe essere aumentato a 750 miliardi di dollari e la soglia massima di prestito dovrebbe passare dal 250% delle retribuzioni mensili al 400% di tutte le spese aziendali.

Il Cares Act ha dato per la prima volta l'indennità di disoccupazione autonoma ed ha istituito un fondo d'emergenza da 500 miliardi di prestiti e garanzie sui prestiti controllati dal Dipartimento del Tesoro. Di questi, 46 miliardi di dollari sono per le compagnie aeree e adv che emettono biglietteria.