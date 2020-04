Insafari by Travelosophy studia la carta dei safari in Italia

17/04/2020 11:20

Emanuela Paoletti racconta come un t.o. specializzato in questo tipo di viaggio particolari si riorganizzi ai tempi del covid-19 - di Annarosa Toso

“Una stagione che si era presentata la migliore. Doveva essere l'anno del boom dopo la crisi del 2008 che avevamo superato con una crescita piccola, ma costante e che negli ultimi anni si era consolidata. Eravamo pronti ad affrontare la più bella delle stagioni”. A parlare è Emanuela Paoletti, che insieme a due soci (due sono a Torino e uno a Milano) ha creato il tour operator Insafari by Travelosophy il cui focus è il safari, sia organizzato nella più classica sede quale l'Africa Australe sia nei luoghi meno battuti quali le isole Falkland, la Georgia del Sud, la penisola antartica, crociere artiche, le isole Svalbard e altro.

Quindi tre soci in una piccola azienda, ma che amano fare loro stessi le cose che propongono. “Siamo fortunati ad agire su quello che è il nostro focus – argomenta la manager -. I safari con le osservazioni degli animali. Poi è arrivato il coronavirus e le possibilità di tornare a questo tipo di viaggio nell'anno sono pochissime. Prevediamo un fatturato in calo del 90%, ma pur nel disastro abbiamo avuto il vantaggio di avere una clientela fidelizzata, che per la maggior parte ha capito la questione voucher. Tra marzo e aprile abbiamo dato 25 voucher e ricevuto solo una lettera di reclamo da parte di un cliente. Vediamo cosa capiterà con le persone che dovevano partire nei prossimi mesi, maggio e giugno, che hanno il viaggio ancora in piedi, ma la quasi certezza che non si farà”.

Se ci sarà l'obbligo di stare in Italia cosa farà un tour operator che organizza safari? “Se non si potrà viaggiare all'estero è ovvio che si resterà in Italia. Noi vorremmo proporre i safari in Italia, ma non per rubare qualcosa ai tour operator che vendono Italia, ma per far vedere ai nostri clienti che ci stiamo muovendo e che non ci siamo bloccati. Per esempio cercare di vedere i lupi in Abruzzo o cose simili. Sono turismi completamente diversi. Non è che chi va all'estero lo fa perché non ama l'Italia, ma perché cerca una vacanza più attiva. Io penso che i miei clienti, quelli che hanno accettato i voucher, sapranno utilizzarli non appena sarà possibile. Certamente le crociere artiche, quelle alle isole Svalbard, tutti i viaggi che prevedono l'osservazione degli animali dagli orsi polari alle balene, ai gorilla di montagna ai big five della savana sono un altro tipo di viaggio, una totale immersione nella natura”.

Insafari by Travelosoppy movimenta tra le 300 e le350 persone all'anno. “Per questo tipo di turismo sono molte. Il mio pensiero è che ricominceremo il prossimo anno e che sarà un miracolo se riusciremo a salvare il Capodanno. Comunque ci tengo a dire che il turismo è fatto da chi fa outgoing come noi, e non solo da chi fa incoming - afferma la manager -. Noi come tour operator e agenti siamo stati i primi a fermarci e saremo gli ultimi a riaprire. Alle tante persone che hanno voglia e fretta di partire diciamo che in piena pandemia non compriamo voli con il rischio che non vengano nemmeno restituiti e che non attiviamo prenotazioni. Bisogna avere il coraggio di attendere. Per ora abbiamo avuto 600 euro dalla Stato e la possibilità di indebitarci. Stiamo già andando avanti con le nostre risorse personali. E allo Stato voglio dire che per tutti gli operatori del turismo è impossibile evadere le tasse, considerando tutti i passaggi dalla biglietteria, agli hotel, assicurazioni comprese che comprovano l'effettivo svolgimento del viaggio. E spero che lo Stato tenga questo in considerazione”.

Annarosa Toso

