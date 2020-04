Cerlini: "La ripresa è legata al settore aereo"

20/04/2020 08:35

Il titolare di Magia Sas, la società proprietaria di tre adv torinesi (Viaggi Chiara, Crocetta Viaggi e Savana Viaggi) racconta l'operatività di back office e il rapporto con la clientela - di Laura Dominici

“Il problema della ripartenza è un grande tema e per noi è legato al trasporto aereo”. Così commenta Gianluigi Cerlini, titolare di Magia Sas, la società proprietaria di tre agenzie di viaggi torinesi: Crocetta Viaggi, Viaggi Chiara e Savana Viaggi.

Un target di clientela alto, quello delle tre adv messe insieme, che conta su un valore medio di pratica attorno ai 5.200 euro. Parlando dell’attività svolta da marzo ad oggi, Cerlini racconta: “Ne periodo di lockdown la nostra attività è stata quella di subire le cancellazioni, che hanno vanificato il lavoro dei mesi precedenti. Siamo stati alle prese, come i nostri colleghi, con i voucher, cercando di spostare le date di partenza”.

Attualmente i tre punti vendita sono operativamente chiusi, ma “è attivo il back office per gestire le mancate partenze, i rapporti con i tour operator e con i clienti”. Il lavoro, prima dell’emergenza coronavirus, stava andando bene, con segnali che decretavano un buon andamento sia per la primavera che per l’estate. Tutti segnali positivi, “tanto è vero – aggiunge Cerlini – che avevamo – e ancora abbiamo . in ballo lavori di ristrutturazione per lo spostamento di Viaggi Chiara in locali attigui più belli. Lo faremo comunque, ma ora i lavori sono bloccati per le disposizioni governative”.

In questa fase di emergenza la società ha cercato di privilegiare il rapporto con la clientela, “attraverso comunicazioni e newsletter con lo slogan “Io viaggio da casa” – commenta il manager – e abbiamo notato che la gente ha avuto più tempo per seguire le nostre iniziative e ci hanno lasciato dei commenti”.

Oltre al trasporto aereo, l’altro punto di domanda riguarda “le crociere, prodotto che è ancora bloccato – sottolinea il titolare -. Quello che possiamo fare è tenerci pronti alla ripartenza. Sappiamo di dover attraversare un guado e dobbiamo affrontarlo. Non ho una ricetta, ma sicuramente appena si presenterà l’opportunità dovremo coglierla e ripartire”. Per quanto riguarda le destinazioni, Cerlini pensa ad un contesto nazionale, quindi al Sud Italia, in particolare con Puglia e Sicilia e ad un po’ di Mediterraneo con Grecia,” meno la Spagna”, sottolinea. “Non sarà un’estate come le altre, ma bisognerà mettere in campo la propria forza. Le agenzie dovranno uscire dal guscio dell’artigianalità e fare focus su temi come finanza e commerciale. Ci sarà una inevitabile selezione ma anche un rafforzamento del settore distributivo, che in questo periodo sta dimostrando la sua professionalità”. Il fatturato delle agenzie che fanno capo a Magia Sas si aggira sui 6,5 milioni di euro l’anno, con circa 900mila euro di ticketing.

Laura Dominici

