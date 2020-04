Sicilia, il grido di allarme per gli eventi

20/04/2020 09:45

Le proposte degli imprenditori regionali per rimettere in moto la macchina produttiva

Un grido di allarme per salvaguardare il patrimonio degli eventi in Sicilia. E’ quello lanciato da Barbara Mirabella, manager della èxpo di Catania, prima firmataria di una sottoscrizione. “Noi imprenditori siciliani del settore degli eventi – avverte - abbiamo bisogno di rimettere in moto la macchina produttiva già nella fase 2 delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19: aiutateci a continuare ad emozionarci ed emozionare con il nostro lavoro che, in poco più di 20 anni, ha determinato il successo del brand Sicilia, con una filiera che muove migliaia di posti di lavoro”.

“Le fiere di settore – dichiara la leader nel settore dei grandi eventi e delle manifestazioni fieristiche - hanno sempre rappresentato in Italia e nel mondo le migliori opportunità di link, promozione e confronto con il mercato di riferimento. Oggi siamo concentrati su un nuovo lavoro, importante, diretto a garantire la tenuta di tutti gli eventi nella loro riprogrammazione e la tutela delle migliaia di aziende ad essi connesse – aggiunge -. La nostra lettera è un grido di allarme di un settore intero che offre sostentamento economico a migliaia di famiglie della regione, e che si sente profondamente colpito non solo dal Coronavirus, ma anche dalla scarsa attenzione da parte del governo centrale”.

La lettera è stata sottoscritta dai più noti imprenditori del comparto produttivo, che, da Catania a Palermo, passando per l’entroterra, fino ad arrivare a molte altre regioni d’Italia, si sono trasformati in un’unica forza per provare a suggerire delle soluzioni immediate. Le prime ipotesi d’istanza, infatti, sono già pronte per essere presentate alla Regione Siciliana, all’attenzione dell’assessore al Turismo, Manlio Messina e alle Attività Produttive Girolamo Turano, che dimostrando subito grande attenzione per il settore, sottoporranno il problema al governo regionale e nazionale, proponendo misure ad hoc.

Le proposte: date certe e chiare regole di salvaguardia; finanziamenti a fondo perduto sulla base del fatturato dello scorso anno; sospensione per un anno dei contributi sugli stipendi dei dipendenti ; misure a sostegno dei titoli che, nei mesi di chiusura, non sono stati pagati; un anno bianco, cioè di sospensione di ogni tipo di tassazione; misure a sostegno degli affitti, mutui e leasing ; indennizzi sulla merce di rimanenza acquistata sulla base di un fatturato che non ci sarà; sostegno e valorizzazione alle fiere nazionali e regionali; possibilità di prolungamento della cassa integrazione per i dipendenti fino al 31/12/2020 e tutela dei dipendenti stagionali, che a causa degli annullamenti degli eventi, rimarranno disoccupati per la stagione 2020.