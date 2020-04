La ripresa passerà dal turismo esperienziale made in Italy

22/04/2020 15:16

JoinBed, startup attiva su tutto il territorio nazionale, sta lavorando a diverse novità per far scoprire, quando sarà possibile, il bello ‘nascosto’ del nostro Paese

Quando l’emergenza del coronavirus sarà superata, è probabile che la voglia di tornare a vivere in prima persona esperienze in grado di arricchire il proprio bagaglio culturale sarà desiderio comune a molti. Una ripartenza legata a esperienze che facciano leva sul contatto con la natura, i ritmi quotidiani all’insegna del benessere, la buona cucina, la conoscenza del patrimonio culturale e tradizionale che custodisce l’Italia. A quel momento di ripartenza guarda Marco Messina, fondatore di JoinBed, startup di turismo esperienziale italiana attiva su tutto il territorio nazionale.

“L’emergenza del coronavirus, che sta influenzando la vita di tutti noi, ha colpito in modo particolarmente duro il settore del turismo. Il nostro primo pensiero, in ogni caso, si rivolge a tutte le persone che in questa fase stanno lottando: vogliamo condividere con loro un messaggio di speranza e solidarietà – spiega Messina –. Per il turismo esperienziale il 2020 sarà un anno complesso, ma non ci possiamo fermare. E in queste settimane stiamo lavorando per ideare nuove proposte e progettare il futuro, la ripartenza di noi tutti”.

Sin dalla fondazione JoinBed propone un progetto di turismo che valorizza la cultura italiana. “Penso che la ripartenza del nostro settore avverrà dal mercato nazionale, offrendo esperienze made in Italy a un pubblico italiano – prosegue Messina –. Ecco perché insieme a molte novità già annunciate per il 2020 e confermate, come il tour storico-architettonico a Piazza Armerina e il tour tra natura e architettura ad Agrigento, in Sicilia, abbiamo inserito nel network ulteriori novità per scoprire il bello ‘nascosto’ in Italia. Un esempio? A Gubbio un casale dell’autoproduzione dove la giornata è scandita tra passeggiate nei boschi e nella campagna, con host che conoscono molto bene il territorio, e la preparazione di piatti tipici in cucina, condividendo ricette tramandate di madre in figlia. Oppure le esperienze di pesca sportiva in Puglia e nel Veneto, solo apparentemente simili: in realtà cambiando i territori, le abitudini, gli orizzonti e le storie personali, si tratta di proposte per chi ama la natura e la pesca molto differenti. Questo è il segreto del nostro

Paese: la sua straordinaria varietà”.

JoinBed è un’avventura imprenditoriale iniziata nel 2017 con la Masseria Yoga in Puglia, "dove abbiamo unito la cucina locale alle lezioni mattutine di yoga. Fu l’inizio di un percorso di crescita in cui abbiamo cercato di valorizzare il turismo locale e la genuinità dell’esperienza vissuta in prima persona. Un approccio basato sulla fiducia reciproca tra le persone che sono certo aiuterà il settore a ripartire – afferma Messina -. E nel futuro prossimo questo legame di fiducia oltre alle opportunità che solo l’Italia può offrire sono certo saranno il motore della ripartenza”.

Intanto non si arresta l’attività sui canali social di JoinBed (Instagram e Facebook in particolare), dove sono condivisi contenuti quotidiani frutto della collaborazione tra gli host. “Se il viaggio in senso stretto, oggi, è ancora fermo, non si ferma l’intrattenimento che offriamo sui nostri social network, dove condividiamo alcune ricette che riceviamo dai nostri host che propongono esperienze legate alla cucina territoriale. Presto saremo online anche con account JoinBed sul social network TikTok”.