Business travel e marketing territoriale al centro dei prossimi webinar

23/04/2020 14:10

Saranno, con ottima probabilità, questi due segmenti i primi ad affrontare la ripartenza. Appuntamento il 28 e il 30 aprile con i video-dibattiti organizzati da Guida Viaggi con gli esperti - di Laura Dominici e Paola Olivari



Dal business travel al marketing delle destinazioni: due temi caldi che saranno dibattuti nel corso di due distinti webinar che e-MARTEDIturismo lancerà sulla piattaforma Gotowebinar rispettivamente il 28 e il 30 aprile prossimi.

Il terzo appuntamento con le tavole rotonde virtuali ideate da Guida Viaggi, dalle ore 16 alle ore 17 di martedì 28 aprile, avrà come titolo “Business travel tra contingenza e futuro” (per seguirlo occorre usare il seguente link) e vedrà conversare sull’argomento Mimmo Cristofaro, presidente TravelMatic by Contur; Giorgio Garcea, chief commercial & operations officer di Cisalpina Tours; Alessandra Massa, chief operation officer business travel di Bcd Travel; Sandro Palumbo, responsabile business travel di Welcome Travel Group; Matteo Pellizzari, presidente di Lufthansa City Center Italia e Alfredo Pezzani, chief operating & service delivery officer di Uvet Global Business Travel.

Due mesi fa sono partite le task force che si sono occupate di riproteggere i viaggiatori d’affari, hanno fornito costante assistenza ai passeggeri e sono state alle prese con la gestione delle pratiche, interfacciandosi - aspetto tutt'altro che semplice - con i fornitori di servizi. Una gestione che prosegue anche in questi giorni, non disgiunta da polemiche, e che sta portando le aziende a un ripensamento delle proprie attività, che dovranno, nella fase post Covid-19 far fronte ad una domanda diversa. Uno sguardo al futuro è quello che chiederemo di lanciare ai nostri sei relatori, unito allo sforzo di immaginare un rapporto commerciale diverso, a monte con i fornitori, e a valle con i clienti.

Il quarto appuntamento che Guida Viaggi lancerà sulla piattaforma Gotowebinar il prossimo 30 aprile porta il titolo “Marketing territoriale e incoming di prossimità”.

Saremo oramai sottodata al fatidico 4 maggio, data nei confronti della quale tutta Italia nutre grandi attese per individuare spiragli di riapertura e, per quanto riguarda la travel industry, iniziare a delineare gli scenari che porteranno alla stagione estiva. La Fase 2 potrebbe infatti “dare ragione” ai territori e a un turismo erroneamente considerato minore, che quest’anno ha le carte per giocare un ruolo chiave nel salvataggio di almeno una parte del fatturato.

Sarà dunque una stagione tutta da riscrivere quella che ci prepariamo a vivere nei prossimi mesi. E se il long haul dovrà ancora attendere, tra arte, cultura, enogastronomia, lusso e biodiversità i territori delle regioni italiane offrono destinazioni ed esperienze “dietro l’angolo” tutte da scoprire, oltre che progetti di ampio respiro che vedranno la propria concretizzazione nei prossimi anni, come i Giochi olimpici invernali 2026.

Ne parleremo con Paolo Baccolo, direttore generale Explora Lombardia; Alessandro Cugini, docente e autore Mooc Federica, Università Federico II di Napoli; Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario In Liguria; Francesco Palumbo, direttore generale Toscana Promozione Turistica; Luisa Piazza, direttore generale VisitPiemonte.

Per seguire il webinar è necessario effettuare la registrazione al seguente link.

Laura Dominici, Paola Olivari